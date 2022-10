Dat Iga Swiatek normaal niet echt houdt van finale's verliezen, blijkt uit haar bizarre statistieken. In haar hele carrière kwam de Poolse tijdens een wedstrijd om de titel slechts een keer als verliezer uit de bus.

Daar is na afgelopen zondag dan een verloren finale bij gekomen. In Ostrava verloor Swiatek in een spannende partij met 5-7, 7-6(4) en 6-3 van de thuisfavoriet Barbora Krejcikova.

Ad

Swiatek mag zich echter na afloop alsnog een beetje winnaar noemen. De huidige nummer een van de wereldranglijst besloot namelijk al haar prijzengeld te doneren aan een Pools goed doel die zich inzet voor betere mentale gezondheid.

Tennis Tennis | Sels wint eerste Challenger-toernooi uit carrière en stijgt flink op wereldranglijst EEN UUR GELEDEN

US Open | Geslepen Swiatek wint haar derde Grand Slam ten koste van Jabeur

World Mental Health Day

De US Open-winnaar deed dat een dag voor 'World Mental Health Day', een dag die volledig in het teken staat van problemen met mentale gezondheid. "Ik wilde het hier goed doen, omdat ik dan een groot bedrag kon doneren en ik ben blij dat dat gelukt is", legt Swiatek uit.

"Ik wil bewustzijn verspreiden over mentale gezondheid en mensen laten inzien dat ze hulp kunnen inschakelen als ze het nodig hebben of anderen kunnen helpen als zij daar de middelen voor hebben. Ik ben blij dat ik mijn positie als toptennisser op deze manier kan gebruiken."

Eigen psycholoog

Swiatek maakt zelf ook veelvuldig gebruik van mentale ondersteuning tijdens haar loopbaan. Haar psycholoog Daria Abramowicz vliegt tijdens elk toernooi met de Poolse mee en is een van de belangrijke krachten achter het succes.

"Ik ben blij dat ik iemand bij me heb waar ik altijd mee kan praten. Het is belangrijk voor mij dat hij overal mee naartoe gaat, want anders kan je moeilijker een vertrouwensband opbouwen", zei Swiatek daar eerder over.

Roland Garros | Swiatek bevestigt nummer één positie, wint finale in Parijs met 6-1 6-3

Druk schema

De pas 21-jarige Swiatek liet zich ook nog eens uit over het drukke schema in het vrouwentennis. Zo besloot ze om niet deel te nemen aan de Billie Jean King Cup in november.

"Het spijt me dat ik niet voor Polen uit ga komen, maar de situatie is niet veilig en gezond. Soms hebben we maar een dag om de wereld rond te reizen. Ik ga praten met de WTA en de ITF om voor verandering te zorgen. Het is niet alleen vervelend voor ons, maar ook voor de supporters."

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | Nadal voor de eerste keer vader geworden van zoon 2 UUR GELEDEN