De twee bonden zouden "op een bepaalde manier niet samenwerken om ons schema gemakkelijker te maken. Dit irriteert me. Ik zal zeker stappen ondernemen om hen te laten weten dat ik ontevreden ben", aldus de Poolse.

De 21-jarige gaat als favoriet de WTA-Finals in dankzij haar status als nummer één van de wereld. Daarnaast won ze dit jaar zowel Roland Garros als de US Open

Krap tijdschema

Het probleem: na de finale in Texas, begint op 8 november de Billie Jean King Cup in Glasgow, zo'n 7.200 kilometer verderop. Meespelen zou door het extreem krappe tijdvenster nauwelijks haalbaar lijken.

"Ik heb er lang over nagedacht en heb het er met mijn team over gehad, maar ik zal dit jaar niet meedoen bij de BJK Cup voor Polen. Dat maakt me verdrietig, want ik zal altijd willen spelen voor mijn land wanneer dat mogelijk is. Deze situatie is niet bevorderlijk voor onze gezondheid en kan leiden tot blessures."

"Ik ben teleurgesteld in beide bonden. Het is vreemd dat ze het niet eens hebben kunnen worden over iets simpels als de tenniskalender. Ik zal de WTA en de ITF daarop aanspreken. Dit is niet altijd vervelend voor mij, maar ook voor de fans die de sport een warm hart toedragen", aldus Swiatek.

Het statement van Swiatek op haar Instagram Stories. Foto: Instagram

