Swiatek won de laatste 26 wedstrijden die zij speelde op WTA-1000 toernooien. Dit zijn, op de grandslams na, de belangrijkste toernooien van het vrouwentennis. Het is pas de derde keer dat een vrouw zo lang ongeslagen blijft op deze toernooien.

Miami | Nummer één Swiatek schuift Osaka simpel opzij in finale en houdt zegereeks in stand

Serena Williams bleef in 2013 26 wedstrijden lang ongeslagen en wordt nu dus geëvenaard door Swiatek. Voor het record moet Swiatek op zijn minst het toernooi van Rome winnen. De Poolse staat nu in de halve finale van het toernooi van Rome en kan dus nog maximaal twee wedstrijden winnen in de Italiaanse hoofdstad.

Het record staat echter op naam van Caroline Wozniacki, die in 2010 en 2011 28 wedstrijden op rij won op WTA-1000 toernooien. De missie om dit record te verbreken begint vandaag voor Swiatek, als zij haar halve finale speelt tegen Aryna Sabalenka.

