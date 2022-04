Tennis | “Swiatek moet uitkijken dat ze niet te graag wil winnen” - Henin over nieuwe nummer één

Iga Swiatek is sinds vandaag de officiële nummer één van de WTA-ranglijst. De Poolse kon die titel al een aantal weken claimen, maar sinds het uitkomen van de nieuwe ranglijst staat ze daadwerkelijk bovenaan de lijst. Ash Barty, die meer dan twee jaar lang de ranglijst aanvoerde, maakte twee weken geleden bekend dat ze stopt met professioneel tennissen.

Over de nieuwe nummer één zegt Henin: “Iga zal moeten voorkomen dat ze de druk voelt om als ‘s werelds beste elke wedstrijd te moeten winnen. Ze moet haar plek zien als een privilege en dat ze de plek niet gestolen heeft.” Henin weet waar ze het over heeft want zij voerde de WTA-ranglijst 117 weken aan.

“Swiatek zal moeten proberen om wat meer autoriteit te krijgen op de baan”, zegt ze over de nieuwe rol van de jonge, twintigjarige speelster. “Ze wil soms zo graag winnen waardoor ze de controle over haarzelf verliest. Beetje bij beetje zal ze meer ervaren en meer volwassen worden.”

Stoppen Barty groot verlies voor de sport

Henin ziet het als een groot verlies dat Barty haar racket aan de wilgen hangt. “Barty had als tennisster zoveel creativiteit en was een bijzonder complete speelster. Daarnaast was ze ongelooflijk constant.” Toch begrijpt Henin de keuze om te stoppen wel. Henin verraste zelf ook vriend en vijand door in 2008 op 27-jarige leeftijd voor het eerst stopte met tennis. Ook zij was toen de nummer één van de wereld.

Ze heeft een sterk karakter

Henin gelooft dat Swiatek een goede opvolgster kan zijn van de Australische. “Ze heeft veel charisma. Ze houdt er ook van om voor publiek te spelen. Ze zal nu voor de grote titels moeten gaan.” De twintigjarige Poolse won in 2020 verrassend Roland Garros, maar speelde daarna geen Grand Slam-finales meer. “Ze heeft een sterk karakter dus ik hoop dat ze een goede nummer één gaat zijn.”

Sunshine Double

Swiatek won zaterdag haar tweede masterstitel op rij. Na het toernooi van Indian Wells op haar naam te hebben geschreven, was ze ook in Miami de beste. Alleen Steffie Graf, Kim Clijsters en Victoria Azarenka gingen Swiatek voor door de ‘Sunshine Double’ te pakken.

