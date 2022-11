We zien dat Swiatek dit jaar al ruim 9,4 miljoen dollar bij elkaar sloeg en daarmee bijna twee keer zo veel verdiende als de nummer twee van de lijst Ons Jabeur. Elena Rybakina is met 3,6 miljoen dollar de nummer drie van de vrouwen.

De mannen komen logischerwijs dichter in de buurt van Swiatek. Carlos Alcaraz kende een geweldig jaar en verdiende 7,5 miljoen dollar aan prijzengeld. Hij wordt gevolgd door landgenoot Rafael Nadal met 6,7 miljoen dollar en Novak Djokovic met 4,7 miljoen dollar. Met alleen nog de ATP Bercy Masters voor de mannen en de WTA Finals voor de vrouwen op het programma, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat iemand Swiatek nog kan passeren.

Verschil in prijzengeld

Het is ongekend dat Swiatek zelfs de beste mannelijke spelers ter wereld van het lijf weet te houden in de ranking. De grandslams hebben het prijzengeld inmiddels gelijkgetrokken, maar dat geldt nog zeker niet voor alle toernooien op de Tour. Volgens de Financial Times ontvangen de mannen, zonder de grandslams in ogenschouw te nemen, 75 procent meer prijzengeld dan de vrouwen.

Swiatek kende dit jaar een fantastisch seizoen met overwinningen op Roland Garros en de US Open. Bovendien won ze genoeg overige toernooien om vanaf april de nummer 1 positie op de WTA-ranking op te eisen.

