Griekspoor brengt het nieuws zelf in de podcast: "Ik heb de afgelopen week besloten de samenwerking met Raemon te beëindigen. Ik heb een mooie tijd gehad met Raemon. We hebben bijna twee jaar samengewerkt en mooie dingen bereikt. Er waren mooie ups en een paar downs. Ik heb een mooie tijd gehad en is het tijd voor een nieuwe uitdaging."

De vraag is hoe Griekspoor dit nu op gaat lossen: "Dennis Schenk is nog steeds mijn trainer. Hij komt vanavond hierheen gevlogen om de situatie te redden en de trainingen op zich te nemen. Je hebt gesprekken met je team door het jaar heen en over niet alles waren we het eens en zaten we op één lijn. Er waren verschillende inzichten in bepaalde manieren van spelen, mentaal en fysiek. Dan besluit je om uit elkaar te gaan en op zoek te gaan naar iets nieuws."

Van twee kanten

Griekspoor benadrukt dat de breuk van twee kanten kwam: "Ik denk dat we dit beide in ons hoofd hadden, dat er wat probleempjes waren en niet helemaal op één lijn zaten. We hebben anderhalve week geleden na de Davis Cup goed gesproken over het komende jaar en hoe we dat zouden gaan aanpakken. Dat heeft helaas iets korter geduurd dan gepland. Na één trainingsweek hebben we besloten om het te beëindigen, omdat er te veel meningsverschillen waren en we toch te verschillend over dingen dachten en naar dingen keken."

"Ik denk dat het uiteindelijk van beide kanten kwam. Op een gegeven moment zeiden we allebei dat we dachten dat het het beste was om het hierbij te laten en dat ik op zoek ga naar iets anders. Daarnaast wil ik hem ook bedanken voor de mooie tijd en hopelijk blijft hij in het tennis. Ik denk dat hij een goede toevoeging is voor het Nederlandse tennis en hopelijk kan hij spelers helpen", aldus Griekspoor.

Zonder coach naar Australië

De timing is ongelukkig te noemen, aangezien Griekspoor zich klaar aan het maken is voor het begin van het seizoen in Australië: "Meer dan 50 procent valt weg, omdat Raemon alles in Nederland deed en Dennis op Mallorca woont. Dennis kreeg een onverwachts telefoontje met het nieuws dat het stopte. Ik heb Dennis over de telefoon gesproken, maar ik heb hem nog niet gezien. Hij komt vanavond naar Nederland en we zullen morgen om de tafel moeten om te kijken hoe we het gaan aanpakken."

"De planning was dat Raemon mee zou gaan naar Australië. Dat valt weg. We gaan kijken in hoeverre Dennis het kan oppakken en we gaan kijken naar een nieuw iemand. Dat geeft stof tot nadenken de komende dagen. Ik weet het zelf ook nog niet", aldus de nummer 96 van de wereld.

Geen haast in zoektocht

Desondanks wil Griekspoor geen overhaaste beslissingen nemen: "Australië is natuurlijk binnen drie weken al, dus er moet snel gehandeld worden. Nu is het natuurlijk ook geen ramp als ik alleen mijn fysieke trainer meeneem. Dan heb ik ook iets meer tijd om te kijken wat en wie ik wil en wie er beschikbaar is."

Wie dat moet worden is een moeilijk vraagstuk vindt Griekspoor: "Dat is een lastig iets. De spoeling is vrij dun en Nederland. Ik ben vrij sociaal en die band zoek ik ook graag met een trainer. Het is meer dan alleen met elkaar trainen vind ik. Je reist zo veel met elkaar en je ziet elkaar zo veel. Daar komt meer bij kijken, dus het is een aardige waslijst met punten waaraan iemand moet voldoen. Ik kan je op dit moment niet heel veel namen opnoemen waarvan ik denk, doe die maar."

"Het hoeft niet per se een Nederlander te zijn, maar dan moet je diegene ook naar Nederland halen en dat is lastig. Het is drie dagen geleden gebeurd, dus ik denk niet dat heel veel mensen het al weten. Er zullen zich vast wel mensen gaan melden. Het is toch een mooie job", zo klinkt het bij een hoopvolle Griekspoor.

