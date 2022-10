In augustus ging Griekspoor onderuit in de eerste ronde van de US Open tegen Federico Coria. Daarna verloor hij indoor ook in de eerste ronde van de ATP-toernooien van Tel Aviv, Astana, Florence en Antwerpen. Bij de US Open was hij nog herstellende van een coronabesmettig. In Florence moest hij ziek opgeven.

Woensdag kwam daar dus het zesde verlies achteraan. Op 4-5 in de eerste set kreeg hij drie kansen om een break van Giron ongedaan te maken. De Amerikaan maakte echter vijf punten op rij en won daardoor alsnog de eerste set.

In de tweede set kreeg Griekspoor geen kansen om zijn tegenstander te breaken. Andersom gebeurde dit nog wel twee keer bij 1-1 en 2-4, waardoor hij opnieuw vroegtijdig afdroop.

Een flinke tegenvaller voor Griekspoor die daardoor nog meer moet vrezen voor zijn positie op de wereldranglijst en daarmee rechtstreekse plaatsing voor Grand Slams. Door de nederlaag, en het feit dat hij zijn punten van het succesvolle najaar 2021 verliest, ligt een flinke daling op de ATP-ranking loer. Aan het toernooi in Wenen begon hij als nummer 71.

Overigens is Griekspoor niet vier maanden op rij zonder overwinning. Zo boekte hij twee zeges in de Davis Cup en won hij afgelopen weekend het dubbelspel in Antwerpen samen met Botic van de Zandschulp.

Komend weekend probeert Griekspoor zich via de kwalificaties te plaatsen voor het mastertoernooi in Parijs. Daarna gaat hij op vakantie om vervolgens op de baan terug te keren tijdens de Davis Cup Finals van 22 tot en met 27 november.

