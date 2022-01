De tenniswereld lijkt met de rel om Novak Djokovic wel een dramaserie. Met de nieuwe documentaire in de maak kunnen tennisliefhebbers echt met popcorn genieten van de recente ontwikkelingen.

Eerder al gaf Andy Murray aan dat hij een soortgelijke show als Drive to Survive wel zag zitten. De tennisdocumentaire zal door dezelfde makers worden gemaakt als de Formule 1-serie.

Tsitsipas één van de sterren

Eén van de sterren van die in de documentaire zal schitteren is Stefanos Tsitsipas. De Griekse nummer vier van de wereld gaf in een persconferentie voor de Australian Open aan dat ook hij te zien zal zijn in de docu. “Ik ben heel blij dat ze dit naar het tennis brengen en iets soortgelijks gaan maken. Ik had geen twijfels of ik mee wilde werken.”

De releasedatum van de serie is nog niet bekend gemaakt.

