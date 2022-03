Vanwege de Russische invasie in Oekraïne vinden er geen wedstrijden meer plaats in Rusland en Belarus. Daarnaast heeft tennisbond ITF Rusland en Belarus geweerd van toernooien waarin de tennisser voor hun land uitkomen, zoals de Davis Cup.

Russische tennissers wordt niet verboden om deel te nemen aan toernooien. Oekraïense tennisster Elina Svitolina riep de tennisbond op om van de Russen neutrale atleten te maken. Zo zou de tenniswereld laten zien dat ze solidair zijn met het Oekraïense volk.

Tennislegende Chris Evert is ervan overtuigd dat de tenniswereld al bijzonder veel doet tegen de oorlog. Ze wijst erop dat de WTA, ITF en de vier Grand Slams een gezamenlijke donatie hebben gedaan van 700.000 dollar om humanitaire hulp in Oekraïne te ondersteunen.

Het meest onder de indruk is de achttienvoudig Grand Slam-winnares van de uitspraken van de atleten. Zo spreekt Dayana Yastremska, die samen met haar zusje uit het land is gevlucht , zich in veel verschillende media zich uit tegen de oorlog. Vorige week behaalde ze verrassend de finale van het WTA-toernooi van Lyon. “Haar emoties in die finale spraken boekdelen, ze had geen eens woorden nodig”.

Ook Russen hebben zich uitgesproken tegen de oorlog. Het bekendste voorbeeld is Andrey Rublev die op de cameralens de woorden “No war” schreef. Maar ook spelers als Pavlyuchenkova en Daniil Medvedev hebben al van zich laten horen. “Ik heb het gevoel dat deze generatie goed om kan gaan met crises. Al gaat het om Covid, Peng Shuai of deze oorlog, de tennissers spreken zich uit. De spelers van deze generatie hebben een goed afgestelde sociale antenne”, zegt Evert lovend.

De huidige situatie doet Evert denken aan de Koude Oorlog, maar met name de Vietnamoorlog. “Dat was ook een oneerlijke oorlog”, zegt ze. “Martina Navratilova stond onder permanent toezicht van de KGB. Zij had absoluut de vrijheid niet die wij wel hadden. Toen zij op jonge leeftijd over liep was dat ook een groot statement,” zegt ze over haar concurrente Navratilova die vluchtte van Tsjecho-Slowakije naar de Verenigde Staten. “Het zette mij en anderen aan om na te denken over de waarde van vrijheid. Het heeft ook andere spelers geïnspireerd om vrijheid na te jagen.”

