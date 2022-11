Casper Ruud zat tijdens de ATP Finals in een groep met Rafael Nadal, Taylor Fritz en Felix Auger-Alliasime. Hoewel Nadal de laatste partij uit de groep met 7-5, 7-5 op zijn naam schreef, is de Spanjaard wel uitgeschakeld. De 22-voudig Grand Slam-winnaar verloor namelijk wel van Fritz en Auger-Alliasime.

Ruud gaat ondanks zijn verlies tegen Nadal wel door naar de halve finale en Toni Nadal denkt dat de Noor nog veel beter kan worden. "Ik herinner me nog dat hij bij onze academie kwam. Hij had een slechte backhand, omdat hij niet goed bewoog met zijn benen", begint de oom van Nadal tegenover Eurosport.

Nieuwe nummer 1

"Vandaag de dag is zijn backhand goed, ik zei destijds tegen hem dat hij moest veranderen en kijk wat er nu met Casper is gebeurd. Elk jaar heeft hij zichzelf verbeterd, hij had vroeger nooit durven dromen om ooit de tweede plaats op de ATP-ranking te pakken."

Toni Nadal denkt echter dat er nog meer in zit voor de jonge Ruud. "Ik heb al heel veel wedstrijden van hem gezien en ik weet dat hij nummer 1 kan worden. Het belangrijkste aan tennis is namelijk dat je jezelf constant blijft verbeteren. Casper kan dat. Hij speelt heel kalm en raakt de ballen goed."

Moeilijker dan Grand Slam

Over de vormdip van zijn 36-jarige neefje is Toni rustig. "Zijn voorbereiding was verre van ideaal, maar tegen Ruud speelde hij goed. Het was een belangrijke wedstrijd, want het was een lastige tijd. De ATP Finals is een heel ander toernooi dan een Grand Slam", legt hij uit.

"Als je begint aan een Grand Slam speel je eerst tegen een aantal mindere spelers, als hij dan de eerste week overleeft, kan hij daarna voor de toernooiwinst gaan. Hier begin je gelijk tegen de beste spelers van de wereld en dan wordt het heel lastig. Op de Australian Open begon hij ook wat minder, maar elke wedstrijd ging hij beter spelen, die tijd heb je nu niet."

