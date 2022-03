"Een Grand Slam winnen en nummer 1 van de wereld worden, waren twee dromen die ik had sinds ik een klein meisje was. Elke speler zal je vertellen dat het winnen van een Grand Slam een onbeschrijfelijke, intense vreugde brengt."

Emotie

"Nummer 1 van de wereld zijn, is een ander soort emotie. Het heeft niets te maken met dat ongelooflijke moment van adrenaline dat je op een matchpoint in een Grand Slam krijgt. Vooral als het de eerste is, komt het niet eens in de buurt. Maar nummer 1 zijn, is wel bijzonder. Je hebt het gevoel van 'plicht volbracht'. Wetende dat je een niveau van consistentie hebt behouden, is een grote prestatie."

"Ik kan me nog herinneren hoe ik me voelde op de dag dat ik nummer 1 werd. Het was in de finale van Zürich in 2003. Het was het einde van het seizoen en ik was erg moe. Ik had enorm veel succes gehad in Grand Slams door Roland Garros en de US Open te winnen. Het zat natuurlijk in mijn hoofd om voor het einde van het seizoen de nummer 1-positie te bereiken. Ik herinner me dat ik diep ademhaalde en dat ik een geweldig gevoel van vervulling had. Het voelde niet per se als opluchting, het was een beetje gek gevoel."

Beloning voor consistentie

"Als kind was ik erg verlegen en bescheiden. Maar toch zei ik altijd: Ik wil de nummer 1 van de wereld zijn. Ik zei het wel fluisterend hoor. Toen ik dat had bereikt, had ik echt het gevoel dat ik erbij hoorde. Het was heel anders dan het winnen van een Grand Slam, maar het was ook mooi. Een gevoel van vervulling is immers ook een vorm van emotie. In mijn gedachten is dat gevoel misschien gezonder dan de emotie bij het winnen van een Grand Slam, want dat komt echt uit je tenen. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. Nummer 1 zijn is de beloning voor consistentie en dat vond ik leuk."

"De beste worden was misschien meer een ambitie dan een droom. Ik ben een strijder in hart en nieren. Iedereen heeft zijn eigen maximale niveau. Ik wilde dit bereiken in sport. Ik ben opgegroeid in een gezin van vier. Mijn ouders verloren hun eerste kind, dat een klein meisje was, en ik denk dat dit heeft bijgedragen aan mijn ambitie. Ik heb er niet per ongeluk voor gekozen om de beste te zijn."

Rustiger en helderder

"Tegenwoordig slaag ik erin om mezelf los te maken van de sport en wat afstand te nemen. In deze tweede fase van mijn leven ben ik veel rustiger en helderder. Maar vroeger wilde ik onmiskenbaar de beste zijn en ik was erg ambitieus. Maar het is nog steeds anders dan de droom om een ​​Grand Slam te winnen. Roland Garros was mijn grootste droom sinds ik een klein meisje was. Maar als iemand die niet snel opgeeft, kan ik niet zomaar een Grand Slam winnen en dan gas terug nemen. Om een ​​grote plons te maken en te zeggen: 'dat is het, daar ben ik blij mee'. Daarom zegt en betekent de nummer 1-plek veel."

Justine Henin na de winst van Roland Garros in 2003. Foto: Getty Images

"Ik had twee verschillende periodes als nummer 1. Eerst in 2003-2004 en daarna in 2006-2007. Ik heb ze op een heel andere manier ervaren. De eerste keer was ik 21 jaar oud. Ik had niet het gevoel dat het me zomaar in de schoot geworpen werd. Ik was altijd op alles voorbereid. Maar ik was nog heel jong."

Dromen van Roland Garros

"In 2003 bloeide ik helemaal op tijdens de Grand Slams. Mijn droom kwam uit door Roland Garros te winnen. Daarna volgden de US Open en de Australian Open. Het was een gekke tijd om op vrij jonge leeftijd drie van de vier Grand Slams te winnen. Daarvoor kenden mensen mijn potentieel, maar ik was bang voor bepaalde spelers, zoals Kim Clijsters en Serena Williams."

"Begin 2003 knakte er iets na de finale in Antwerpen waar ik tegen Kim voor de zoveelste keer verloor. Ik had een lange discussie met mijn coach Carlos Rodriguez. Het was ook de tijd dat ik naar de Verenigde Staten ging om fysiek met Pat Etcheverry te werken."

Fysieke inzinking

"Daarna had ik een fysieke inzinking. Ik kreeg een virus en was, ondanks de overwinning op de Olympische Spelen, minder goed. Achteraf gezien is dit allemaal heel normaal aangezien ik in 2003 fysiek zo hard heb gewerkt. Ik heb meer gedaan dan elke andere WTA-speler! Ik wist dat er een risico bestond dat ik op een gegeven moment tegen een muur aan zou lopen en een dieptepunt zou bereiken. Ik heb er geen spijt van, want ik wilde mijn doelen bereiken. Maar mijn lichaam moest duidelijk herstellen."

"De periode 2006-2007 was anders. In 2006 speelde ik de vier Grand Slam-finales en 2007 was mijn beste seizoen. Het was ook het jaar van mijn scheiding. Ik bevond me als vrouw in een andere fase van mijn leven en had op persoonlijk vlak met een aantal grote dingen te maken. Ik besloot daarom de Australian Open over te slaan. Professioneel slagen tijdens een zeer pijnlijke persoonlijke periode bracht grote voldoening. Ik ben trots dat ik ben opgekrabbeld na deze moeilijke periode. Dat maakt deze tweede fase van het nummer 1 zijn meer bijzonder."

Justine Henin boekte in 2007 bij de US Open haar zevende Grand Slam-zege. Foto: Getty Images

Barty

"Nu heeft de WTA een geweldige nummer 1 met Ashleigh Barty. Ik houd van haar intelligentie in de manier waarop ze haar carrière beheert, zoals we zagen tijdens de coronaperiode. Tijden van crisis zijn altijd interessant. Ashleigh is in harmonie met zichzelf gebleven, ze heeft sterke keuzes gemaakt en heeft de behoefte omarmd om te pauzeren wanneer ze vindt dat het nodig is. Ik denk dat het veel zegt over een speelster wanneer ze besluit om een lange tijd niet te spelen, maar wel weer op hetzelfde niveau terugkomt. Sinds haar overwinning op Roland Garros is ze enorm consistent."

"Ik geef toe, ze kan worden bekritiseerd vanwege een gebrek aan charisma. Maar ik waardeer haar persoonlijkheid enorm. Ze staat met haar voeten op de grond en dat is haar kracht. Je kunt natuurlijk over haar tennis praten, maar er valt ook veel te zeggen voor haar vastberadenheid, eenvoud en intelligentie."

Verantwoordelijkheid als nummer 1

"Ashleigh koos ervoor om niet in Indian Wells en Miami te spelen, wat jammer is. Wanneer je de nummer 1 bent, heb je een zekere verantwoordelijkheid. Ik begrijp de critici die zeggen dat we de beste spelers nodig hebben - vooral in het vrouwenspel - op de grootste toernooien. Wanneer dit niet gebeurt, mis je rivaliteit. We hoeven niet altijd dezelfde speelster te hebben die wint, maar we hebben wel spelers nodig die voortdurend aanwezig zijn."

"Maar er zijn ook twee verzachtende omstandigheden. Ten eerste, de coronaperiode was zo ongekend dat we iemand haar situatie niet kunnen beoordelen. We kunnen alleen proberen om ons voor te stellen wat de speelsters de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt."

"Ten tweede is Ashleigh een Australiër die net de Australian Open heeft gewonnen. De geschiedenis laat zien hoe moeilijk dat is. Ook al lijkt het alsof het een wandeling in het park voor haar was, ze moet ongetwijfeld veel verwerken. Het waren waarschijnlijk twee slopende weken. We zullen moeten zien wat er gebeurt naarmate het seizoen vordert en we zullen later weten of haar beslissing de juiste was. Ik ben er persoonlijk niet door verrast. Ik denk dat het een goed voorteken kan zijn."

Medvedev

"De positie van Daniil Medvedev als nummer 1 is een beetje anders dan die van Barty. Je ziet altijd graag dat een speler die plek claimt tijdens een dominante periode, omdat het meer gewicht geeft aan de prestatie. Medvedev had eigenlijk de de Australian Open moeten winnen. Daar heeft hij waarschijnlijk nog lang spijt van. Aan het begin van het jaar is er veel gebeurd met de afwezigheid van Djokovic en de Nadal-gekte die de kaarten opnieuw heeft geschud. Dit alles overschaduwt de overname van Medvedev."

"Ik had liever gezien dat hij de nummer 1 was geworden door deze Australian Open te winnen, ook al ben ik een grote fan van Rafael Nadal. Op dit moment lijkt het alsof de toppositie in het mannenspel een beetje autoriteit mist. Het is moeilijk om het echt te beoordelen. Ik vind deze periode erg spannend. Wie kan zeggen wat er de komende maanden gaat gebeuren?"

"We zitten in een enorme onzekerheid en na alles wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt, denk ik dat het heel spannend kan worden! De toekomst zal ons laten zien wat voor soort nummer 1 Medvedev zal zijn."

"Is deze nieuwe status een last voor hem ? Ja, maar hij is er nog steeds op voorbereid en hij heeft laten zien dat hij de druk aankan. Maar hij moet sterker worden op andere ondergronden als hij voor lange tijd de nummer 1 wil zijn."

