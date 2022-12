"Andrey is een uitstekende speler. Hij heeft een groot arsenaal aan wapens dat hij buitengewoon goed gebruik van maakt op de baan. Hij kan de bal heel hard raken, hij is de Marat Safin van de nieuwe generatie', vertelde Tsitsipas aan Arab News.

“Ik denk niet dat hij beperkt is in zijn spel. Hij heeft door de jaren heen bewezen dat hij goed genoeg is om zich te meten met de beste spelers van de wereld. Hij is een van de meest gedisciplineerde jongens hier, die zeer professioneel is in zijn werk. Bovendien is hij een heel grappige kerel, ik geniet ervan om bij hem in de buurt te zijn. Hij is buitengewoon vriendelijk en houdt ervan zichzelf voor de gek te houden."

Ad

'Dus als ik spijt heb dat ik dat heb gezegd? Ik heb er spijt van dat ik dat heb gezegd, ja. Het was niet erg goed voor mij, ik baalde er enorm van dat ik niet naar de knock-out fase kon gaan. Ik probeerde wat slechte energie eruit te laten, maar dat deed ik niet op de goede manier."

Tennis Diriyah Tennis Cup | Kyrgios, Medvedev, prijzengeld - dit moet je weten over de Diriyah Tennis Cup 17 MINUTEN GELEDEN

Nummer drie

Als Rublev de halve finale zou winnen, zou Tsitsipas het tennisjaar afsluiten als de nummer drie van de wereld. In plaats daarvan eindigde de Griek op plek vier nadat Casper Ruud in de halve finale in twee sets won van Rublev.

"Wat ik in die persconferentie tegen Rublev heb gezegd, was erg oneerlijk tegenover hem en niet correct", zei Tsitsipas.

“Ik zag het vanuit een andere invalshoek; Ik wilde dat hij gek zou zijn bij het ingaan van zijn volgende wedstrijd, in een poging nog beter te spelen. Ik ga de redenen niet noemen, omdat ik denk dat het vrij duidelijk is met welke situatie ik te maken had in de volgende wedstrijd als ik tegen die tegenstander had gespeeld", aldus de Griek.

Novak Djokovic zou de ATP Finals overigens uiteindelijk winnen door in de finale af te rekenen met Ruud. Het was de zesde zege voor de 21-voudig Grand Slam-winnaar, waarmee hij Roger Federer evenaart in het aantal zeges op het officieuze WK.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | Kyrgios verklaart deelname aan Diriyah Tennis Cup - "Ik wil een stempel drukken" 2 UUR GELEDEN