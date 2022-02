Tsitsipas wordt sinds het begin van zijn carrière begeleid door zijn vader Apostelos, maar lijkt na de Australian Open hierin dus een switch te maken. De Griek kreeg kritiek over het feit dat zijn vader hem tijdens de wedstrijd tips gaf, iets wat verboden is tijden Grand Slams. Onder andere Daniil Medvedev ging helemaal uit zijn plaat over het gedrag van vader Apostelos.

AusOpen | Medvedev ontploft! Rus stoort zich aan luidruchtige vader van Tsitsipas

Tijdens de voorbereiding voor het ABN AMRO WTT in Rotterdam is Tsitsipas gespot met ex-prof en voormalig nummer vier van de wereld Thomas Enqvist. Het duo kent elkaar van de Laver Cup, waar Enqvist de vice-aanvoerder was van het Team Europa waar Tsitsipas onderdeel van is.

Blijvend of tijdelijk?

De tijd zal moeten uitwijzen of de verandering in begeleiding blijvend of tijdelijk is en of vader Apostelos lid blijft van Team Tsitsipas.De Griek heeft aangegeven dat hij vaak op zijn vader heeft geprobeerd in te praten, maar dat deze kreten aan dovemansoren gericht waren.

"Ik heb het er met hem over gehad en we hebben uren nagedacht hoe we dit kunnen verbeteren, maar ik vrees dat hij dat niet kan veranderen. Het is gewoon wie hij is. Het was onder andere een van de redenen waarom ik vorig jaar publiekelijk op social media aankondigde dat ik vond dat begeleiding op de baan toegestaan moet worden, simpelweg omdat dat de rol is van een coach."

Ook Eurosport-analisten Tim Henman en Mats Wilander moedigden Tsitsipas aan om zijn vader overboord te gooien, of om er in ieder geval iets aan te doen.

