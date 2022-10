De achttienjarige Gauff denkt dat een meer ontspannen voorbereiding, met het streamen op YouTube en Twitch, haar heeft geholpen om dit jaar een betere tennisser te worden. "Ik ben veel vaker stress-vrij. Het was een grote verandering voor mij, want voorheen was ik altijd alleen maar bezig met de sport."

"Een paar maanden geleden was het onbespreekbaar voor mezelf om voor een groot toernooi naar streams op Twitch te kijken. Ik had het gevoel dat ik heel mijn leven alleen op tennis moest focussen."

Ad

US Open | Gauff haalt tegen Zhang hoog niveau onderweg naar kwartfinale

Australian Open Tennis | "Opheffen verbanning Djokovic zou een klap in het gezicht zijn van gevaccineerd Australië" 3 UUR GELEDEN

Maximale schermtijd

Dat idee heeft Gauff inmiddels losgelaten en daar voelt ze zich heel prettig bij. "Ik heb gerealiseerd dat ik ook andere interesses heb en dat het oké is om die te omarmen. Ik begon er mee op Roland Garros en heb het idee dat mijn resultaten zijn verbeterd. Het is compleet een tegenovergestelde voorbereiding dan normaal."

Eerder gaf de huidige nummer acht van de wereld al toe soms uren op TikTok te scrollen. "Ik had een maximale schermtijd voor mezelf ingesteld maar ik heb het wachtwoord steeds ingevoerd om er toch op te kunnen. Ik heb me er niet echt aan gehouden", vertelde Gauff toen lachend.

US Open | "Eerst trainen, daarna uren op TikTok" - Gauff deelt schema op vrije dag

WTA Finals

De jonge Amerikaanse kan terugkijken op een prima seizoen. Ze verloor de finale op Roland Garros in Parijs en kwam op de US Open nog tot de kwartfinale. Daar tegenover staan twee vroege uitschakelingen op de Australian Open en Wimbledon.

Gauff hoopt nog op een plaatsje tijdens de WTA Finals die eind oktober beginnen. Daarvoor moet ze deze week goed presteren op de San Diego Open die maandag is begonnen, maar de motivatie staat op een wat lager pitje bij Gauff.

"Dit is het moeilijkste deel van het seizoen voor iedereen. De Grand Slams zijn over en je wilt eigenlijk zo snel mogelijk naar het einde van het seizoen. Ik ga mezelf zo goed mogelijk oppeppen en het seizoen zo goed mogelijk eindigen. Ik ben blij dat San Diego het startpunt is van het einde."

Roland Garros | Gauff verliest voor tweede keer in twee dagen tijd een Grand Slam-finale

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | Medvedev verklaart plotselinge opgave - "Voelde een vreemde scheur" EEN DAG GELEDEN