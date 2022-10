Het is niet de eerste keer dat Alcaraz op bezoek was bij wedstrijden van Real Madrid. Tijdens het toernooi van Roland Garros gunde de Spanjaard zichzelf zelfs een uitstapje om de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool te bezoeken in het Stade de France in Parijs.

Real Madrid won die wedstrijd met 1-0 en dus zal Alcaraz na afloop tevreden teruggegaan zijn richting het complex van Roland Garros. De jonge superster heeft zijn liefde voor de Madrileense voetbalclub nooit onder stoelen of banken gestoken, ook al komt hij niet uit de regio. Datzelfde geldt voor zijn coach Juan Carlos Ferrero, die Carlos Alcaraz vergezelde in het stadion van Elche.

Vanwege de goede stemming bij de spelers van Real Madrid na de 0-3 winst kon Alcaraz een hele serie foto's nemen in de kleedkamer. Uiteindelijk werd hij met Karim Benzema, Rodrygo, Vinicius junior, Luka Modric, Lucas Vazquez, Marco Asensio, Nacho, Dani Carvajal en Luis Lopez, die net als Alcaraz uit Murcia komt, op de gevoelige plaat vastgelegd. Ten slotte was ook succestrainer Carlo Ancelotti te porren voor een kiekje.

Alcaraz gunde zichzelf het uitstapje in voorbereiding op het ATP-toernooi van Basel dat aanstaande maandag begint. De jonge tennisser kende een fantastisch seizoen, dat hij afsloot door op de US Open zijn eerste grandslam te winnen. Dat leverde hem bovendien de nummer-1 positie van de ATP-ranking op. Alcaraz is met zijn 19 jaar de jongste lijstaanvoerder ooit.

