Van de Zandschulp haalde vorige week knap de finale van het toernooi in München dat op gravel wordt gespeeld. Vooral de zege op toptienspeler Casper Ruud was overtuigend. In de finale tegen de jonge Deen Holger Rune (ATP-70) ging hij echter onderuit.

De man uit Veenendaal moest al in de eerste set opgeven vanwege pijn op zijn borst. Later op Twitter liet hij weten dat hij problemen bij het ademhalen kreeg en daardoor opgaf. Hij stapte van de baan af bij een stand van 4-3.

Ad

Tennis Tennis | “Ik weet niet of ik mentaal in topvorm ben” - Djokovic over zoektocht naar beste spel 3 UUR GELEDEN

Tegen De Telegraaf liet Van de Zandschulp weten dat hij vaker last heeft gehad van deze problemen. “Ik dacht dat ik ervan af was. Blijkbaar dus niet.” Volgens hem is de spanning van een finale spelen ook niet de oorzaak van het probleem. “Toen ik het voor de eerste keer had, was dat helemaal niet tijdens een belangrijke wedstrijd en kwam het ook door een bepaalde beweging.”

Madrid

Van de Zandschulp vliegt nu naar Madrid waar hij opnieuw een graveltoernooi zal spelen. Op dit ATP-1000 toernooi zijn veel punten voor de wereldranglijst te verdienen. Of hij ook echt zal spelen in Madrid lijkt nog onzeker. Zijn coach Peter Lucassen legt uit: “Je wil niet dat het nog een keer gebeurt en het is ook echt even schrikken. Daarom gaan we eerst goed overleggen met het medisch team.”

Als Van de Zandschulp wel meedoet aan het toernooi komt hij meteen een lastige tegenstander tegen. Hij speelt in de eerste ronde tegen de als zestiende geplaatst Pablo Carreño Busta. De Spanjaard heeft in Madrid het thuispubliek achter zich. Ook staat hij bekend als gravelspecialist. In Madrid kwam Busta echter nog nooit verder dan de tweede ronde.

Hoogste positie ooit

Ondanks de verloren finale in München bereikte de 26-jarige Nederlander zijn hoogste positie ooit. Hij maakte een sprong van de 40e naar de 31e plek. De beste Nederlander van de afgelopen jaar, Robin Haase, kwam nooit verder dan de 33e plek.

De plek aan de rand van de top-30 is extra bijzonder als je bedenkt dat Van de Zandschulp een jaar geleden nog buiten de top-150 stond. De Nederlander die bekend staat om zijn harde slagen maakte het laatste jaar een pijlsnelle progressie door, met zijn kwartfinaleplaats op de US Open als hoogtepunt. Zijn finaleplek van gisteren was zijn eerste finale op het hoogste niveau.

AusOpen | Bekijk hier de hoogtepunten van Van de Zandschulp - Medvedev

Voor een Nederlander die hoger stond dan Van de Zandschulp nu staat, moeten we ver terug. In september 2004 stond Sjeng Schalken op plaats 27 van de wereldranglijst. ZIjn hoogste positie ooit was de elfde plek. Tom Okker is met een derde plaats op de ranglijst de beste Nederlander ooit.

Geplaatst op Roland Garros?

Door zijn 31e plek op de wereldranglijst maakt Van de Zandschulp grote kans om als geplaatste speler mee te doen aan Roland Garros. De plaatsingslijst voor het toernooi in Parijs wordt gebruikelijk twee weken voor het begin van het hoofdtoernooi vastgesteld. Roland Garros gaat dit jaar van start op 28 mei. Het is dus van belang dat hij over twee weken nog steeds bij de beste 32 spelers van de wereld staat.

Roland Garros volgt bij het maken van de plaatsingslijst hoofdzakelijk de wereldranglijst. Over het algemeen worden weinig uitzonderingen gemaakt, waardoor de plaatsingslijst weinig afwijkt van de wereldranglijst van iets voor het toernooi.

Overigens kan ook een plek buiten de top 32 recht geven op een beschermde status. Doordat spelers niet mee kunnen doen vanwege blessures schuiven spelers op de plaatsingslijst een plekje op. De Italiaan Matteo Berrettini (ATP-6) zal waarschijnlijk niet starten vanwege een blessure aan zijn hand.

Haase was op de US Open in 2017 de laatste Nederlandse man die met een beschermde status aan een Grand Slam begon. Hij was toen als 32e geplaatst. Hij ging op dat toernooi echter al in de eerste ronde onderuit.

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Tennis Tennis | Nadal ontevreden over uitsluiting Russen Wimbledon - “Oneerlijk voor de spelers” 7 UUR GELEDEN