Vorig jaar rond deze tijd had Alcaraz enkel nog de Next Gen Finals gewonnen en kroonde zich daarmee tot de beste speler tot 21 jaar. Nu heeft hij de US Open achter zijn naam staan en prijkt bovenaan de wereldranglijst. "Het was een geweldig seizoen voor hem", erkent Wilander. "Maar het zal niet eenvoudig worden om dit alles in het juiste perspectief te zien."

"Ik bedoel, waar staat hij nu echt? Je hebt ook nog Novak Djokovic, Daniil Medvedev en Holger Rune. Zijn nummer 1-positie zal af en toe ook voor twijfel bij hem zorgen. Fysiek en mentaal kan dat zwaar worden. Al denk ik dat zijn coach Juan Carlos Ferrero precies weet wat te doen."

Wilander legt het uit met een voorbeeld van Rafael Nadal en Novak Djokovic. "Wanneer zij goed spelen, blazen ze je weg met hun forehand. Maar wanneer het een keer niet lekker draait, schakelen ze over op een extreem simpele manier van spelen. Het wordt dan psychisch, mentaal en vooral heel tactisch. Ze hebben dan zoiets van 'ik haat het om te verliezen'. En dat is het."

"Dat wordt de uitdaging voor Carlos. Hij hoeft natuurlijk niet gelijk als de beste speler ter wereld te worden beschouwd. Maar ik hoop wel dat we hem nog veel kunnen zien lachen en goed spelen tegelijk. Dat vind ik prachtig."

Vergelijking

"Hij is de meest inspirerende speler die we hebben voor wat hij heeft bereikt in 2022, maar vooral de manier waarop hij dit heeft gedaan", vervolgt Wilander. "Zijn opmars is ook niet te vergelijken met Rafael Nadal, Novak Djokovic of Roger Federer. Zoals hij dit voor elkaar heeft gekregen, heb ik nog nooit gezien."

Wilander roemt vooral de eenvoud en het plezier van Alcaraz. "De manier waarop hij speelt en praat is zo simpel. Hij is gewoon blij dat hij kan tennissen. En toen hij aankondigde de nummer 1 te willen zijn, was het geen 'braingame'. Het was gewoon wat hij echt vond en voelde."

Rune

De Eurosport-expert ziet in de toekomst een strijd met Holger Rune, de leeftijdsgenoot van Alcaraz die dit jaar Djokovic op Roland Garros versloeg. "Ook Holger heeft aangegeven te gaan voor de nummer 1-positie. Ik zou zeggen dat het gevaarlijk is om zoiets te roepen. Aan de andere kant, als hem dit motiveert als speler... ga je gang."

"Ik vind wel dat hij iets moet doen aan zich lichaamshouding. Ik denk dat hij iets neutraler moet zijn bij goede en slechte vibes. Zijn tegenstanders pikken dit van hem op. Maar de strijd die hij elke keer weer laat zien, is natuurlijk geweldig."

Lang leek het onmogelijk om op jonge leeftijd al aan de top te staan in de tenniswereld. Wat Alcaraz en Rune presteren, is dan ook zeer bijzonder. "Om dit te doorbreken, heb je een goede geest nodig. En dat hebben ze blijkbaar. Ze willen allebei nummer 1 worden. Okay, ik geloof het."

