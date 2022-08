Van Williams wortd verwacht dat ze haar rackets in de wilgen hangt na de US Open, en dus zijn de kansen om nog een keer officieel tegen haar te spelen op een hand te tellen.

Ze gaat naar alle waarschijnlijkheid met pensioen na de US Open, die eind deze maand van start gaat. Raducanu heeft enorm veel zin in de confrontatie met de 23-voudig Grand Slam-winnares.

"Ik denk dat het een spannende wedstrijd kan worden. Het is een geweldige kans om tegen de beste tennisser aller tijden te spelen. Het wordt waarschijnlijk mijn laatste kans om ooit tegen haar te spelen."

"Doordat onze carrières elkaar hebben gekruist heb ik juist geluk dat ik de kans krijg om nog een keer tegen elkaar te spelen. Wat er ook gebeurt, het wordt een hele mooie ervaring voor mij en iets dat ik me de rest van mijn leven zal herinneren."

Hoewel Raducanu zegt nog nooit een gesprek met Williams te hebben gehad, voelt ze zich 'geïnspireerd' door de 23-voudig Grand Slam-kampioen en maakt zich niet al te veel zorgen over het resultaat van de wedstrijd.

"Ik heb niet echt verwachtingen over de wedstrijd, en eerlijk gezegd kan het me niet echt schelen", voegde Raducanu toe. "Ik wil gewoon naar de baan op en genieten van de wedstrijd die ik ga spelen."

"Het is een geweldig cadeau om tegen de allerbeste ooit te spelen, dus daar kijk ik gewoon naar uit", aldus de Engelse.

