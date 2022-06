Eerst een mobiele telefoon die afging, daarna moest het racket het ontgelden en uiteindelijk weigerde Nick Kyrgios zelfs even door te spelen vanwege een tegen hem uitgesproken tijdsovertreding. Je kunt er van alles van vinden, maar spraakmakend is het op zijn minst.

De wedstrijd in de tweede ronde op het ATP-toernooi van Halle tegen Stefanos Tsitsipas onderstreepte nog maar eens waarom de 27-jarige het speldje van enfant terrible voorlopig nog wel even houdt.

Maar ook in Halle werd duidelijk dat Kyrgios meer dan alleen een showman is die voor entertainment en reuring zorgt. De Australiër toonde tegen de nummer 6 van de wereld bij vlagen zijn beste grastennis en zette de Griek in drie sets opzij.

Kansen op Wimbledon

Het is nu al duidelijk dat er dit jaar een aantal topsterren op het Londense gras ontbreken, waaronder Roger Federer, die zich voorbereidt op zijn comeback. Ook de nummer één van de wereld Daniil Medvedev en diens landgenoot Andrey Rublev ontbreken vanwege de schorsing van Russische en Belarussische atleten

Daarnaast moet Alexander Zverev Wimbledon noodgedwongen missen na de zware enkelblessure die hij opliep op Roland Garros. Ook achter Rafael Nadal staat een vraagteken. Na zijn overwinning in Parijs maakte de Spanjaard duidelijk dat hij alleen zou meedoen als hij het zou redden zonder injecties in zijn geblesseerde voet. "Ik ben op Wimbledon als mijn lichaam het toelaat", legt Nadal uit.

Zesvoudig Wimbledon-winnaar Novak Djokovic is de topfavoriet in Londen, ondanks dat hij geen voorbereidingstoernooi heeft gespeeld in aanloop naar Wimbledon.

Daarachter liggen kansen voor Kyrgios. De Australiër beschikt over een enorme service die vooral op gras een enorm wapen kan zijn. Daarnaast beschikt de huidige nummer 65 van de wereld over een uitstekend netspel. Het bewijs daarvan leverde hij samen met zijn landgenoot Thanasis Kokkinakis aan het begin van het jaar op de Australian Open door in Melbourne de dubbelspeltitel te winnen . Een goede service-volley kan op gras enorm effectief zijn. Richard Krajicek weet daar alles van.

