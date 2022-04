Tennis | “Wangedrag gaat te ver en moet stoppen” - Casper Ruud wil geen gesloopte rackets meer

Tennisbond ATP kondigde aan dat het strengere straffen gaat opleggen tegen spelers die zich niet kunnen gedragen en met name recidivisten moeten oppassen, want er wordt paal en perk aan hun gedrag gesteld. Dit betekent dat onder meer Nick Kyrgios onder een vergrootglas komt te liggen.

Kyrgios heeft het regelmatig aan de stok met lijnrechters en umpires, waarna het niet zelden leidt tot pittige discussies, puntenaftrek en geldboetes. Ook Alexander Zverev en Jenson Brooksby lieten zich recent op een compleet verkeerde manier gaan.

Dit zijn veel te veel voorbeelden van fout gedrag, meent Ruud. De Noorse nummer zeven van de wereld – vandaar de referentie als nieuwe CR7 – vindt dat er een grens is overschreden. “We hebben twee of drie zeer slechte voorbeelden meegemaakt in amper een maand tijd. Er is echt sprake van wangedrag”, aldus Ruud in een vodcast van Eurosport.

Geldboetes

“Ik vind het niet leuk om te zien en dat zal wel, maar er is nu een spotlight van negativiteit op tennis gericht en dat is gewoon zonde. Ik vind het qua straffen moeilijk om te zeggen wat wel en niet goed is. Er worden geldboetes opgelegd, maar als je een beetje kunt tennissen, voel je daar natuurlijk niets van.”

“Kijk, de meerderheid van de tennissers gedraagt zich gewoon netjes, zonder gekke dingen te doen, maar we zijn niet ver van het moment vandaan dat er een keer een groot incident of ongeluk gebeurt. Dat moeten we voor zijn. Hopelijk treedt de ATP op.”

Kyrgios

Ruud is te gast in een vodcast die wordt gehost door Barbara Schett en Mats Wilander. Ook Wilander laat van zich horen, zoals hij eerder al eens deed. “Denken we ook aan de kinderen die op televisie naar tennis kijken en denken dat dit normaal is? Tennis is een sport waarin je veel van het leven leert en je hoort te gedragen volgens de geldende regels, maar het gaat nu compleet de verkeerde kant op.”

“Lleyton Hewitt vertelde me al dat een heleboel jonge spelertjes zich op de baan precies zo gedragen als Kyrgios. Ik zeg niet dat al die kinderen zich misdragen, maar ze proberen precies zoals Kyrgios te tennissen en dat is al erg genoeg, want zijn voetenwerk lijkt nergens naar”, oordeelt Wilander.

“En Kyrgios is iemand tegen wie enorm wordt opgekeken. Het is afschuwelijk. Nee, het is schandalig. Het kapotslaan van een racket op de baan… lager kun je niet zinken. Vergeet niet dat er kinderen zijn die niet eens een racket kunnen betalen. Om over Zverev nog maar te zwijgen. Wat leert hij nu van een geldboete? Helemaal niets. Hij had een schorsing verdiend. Als je je misdraagt, hoor je een straf te krijgen. Zo werkt het ook in het normale leven.”

