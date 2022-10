Roxadustat is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van bloedarmoede, dat de aanmaak van erytropoëtine (EPO) verhoogt door de aanmaak van hemoglobine en rode bloedcellen te stimuleren. Roxydustat wordt vaak gebruikt door dialysepatiënten. Daarom is het gebruik ervan in professionele sport ten strengste verboden.

Inname via een pil zou een verhoging van het zuurstofgehalte in het bloed als gevolg kunnen hebben, wat zou zorgen voor een grotere aerobe weerstand. Hierdoor zou een atleet minder snel vermoeid kunnen raken, zowel tijdens trainingen als in wedstrijden.

Roxadustat, of FG-4592, staat op de lijst van stoffen die door het Wereldantidopingagentschap (WADA) is verboden. De stof geldt als een "activator van de hypoxie-induceerbare factor" binnen de soorten erytropoëtines, beter bekend als EPO. Deze vorm van doping is door de jaren heen vaak gezien bij atleten en wielrenners.

Simona Halep is, zoals ze zelf bevestigde op haar sociale netwerken, voorlopig geschorst na haar positieve test. De Roemeense voegt zich bij een lijst van tennissers die gedurende hun hele carrière zijn gestraft voor het gebruik van doping, zoals Maria Sharapova, Andre Agassi en Martina Hingis.

