Nadat beiden na lange afwezigheid hun rentree op Wimbledon hebben gemaakt (Serena in het enkelspel en Venus in het dubbelspel), gaan we deze zomer hopelijk veel meer van de twee tennislegendes zien. Eén, zo niet beide, zal in actie komen tijdens de Masters-toernooien van Washington, Toronto en Cincinnati, en daarnaast natuurlijk de US Open, het laatste Grand Slam van het jaar.

Venus speelt op de Citi Open deze week voor het eerst in een jaar een singlewedstrijd. Daarna spelen zowel Venus als Serena in Toronto - waar Venus in 1995 als 15-jarige haar WTA 1000-debuut maakte - en in Cincinnati. Serena is meervoudig kampioen op beide evenementen en speelt voor het eerst in twee jaar in eigen land.

Voor beide zussen is de toekomst na de zomer onduidelijk. Op 42-jarige leeftijd kan dit een afscheidstournee zijn voor Venus, maar Serena, die nu 40 is, lijkt nog steeds het heilige vuur te hebben en te willen gaan voor het Grand Slam-record van Margeret Court, die met 24 overwinningen één slamzege meer heeft dan Williams.

Vorige maand liet Serena nog van zich spreken op Wimbledon door voor het eerst na haar opgave, ook op Wimbledon, weer deel te nemen aan het bekendste Grand Slam van de wereld. De organisatie gaf haar een wildcard, maar ze verloor na een supertiebreak van de Française Harmony Tan.

Het vuur was op Centre Court zeker aanwezig bij de 23-voudig Grand Slam-winnares, maar of ze ooit nog tot grote hoogtes komt is op zijn minst twijfelachtig te noemen.

