Ooit was Wawrinka de nummer 3 van de wereld en versloeg hij geregeld een lid van de grote vier op Grand Slam-toernooien. Een voetblessure en een gekwetste achillespees gooiden vorig jaar echter roet in het eten. Inmiddels is de Zwitser afgezakt tot de 232e plaats op de ATP-ranking.

Tennis | Wawrinka verslaat Djokovic in de finale van Roland Garros

In Andalusië hoopt Wawrinka dat hij na twee operaties weer terug kan komen op zijn oude niveau. Het toernooi wordt op gravel gespeeld en dat zal Wawrinka als muziek in de oren klinken. Het gemalen baksteen is altijd de favoriete ondergrond geweest van de Zwitser.

Wawrinka is inmiddels 36 jaar oud, dus het is de vraag of hij nog terug kan komen op topniveau. Jarenlang was hij een vaste klant in de top 4 van de ranglijst en dus zal een rol in de subtop voor Wawrinka niet genoeg zijn. van 27 maart tot 3 april kan het publiek in Marbella voor het eerst zien hoe het met de vorm van Wawrinka gesteld is.

