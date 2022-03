Swiatek droeg tijdens haar eersterondepartij op Indian Wells een geel en blauw lint, niet alleen ter ondersteuning van haar Oekraïense tegenstander Anhelina Kalinina, maar als blijk van solidariteit met alle mensen van Oekraïne.

De 20-jarige Swiatek is zich ervan bewust dat ze nog veel te leren heeft, maar ze is gebrand om haar stem te laten horen om de mensen in Oekraïne zo goed mogelijk te helpen.

Ad

Swiatek, die recent nog het WTA-toernooi van Doha op haar naam schreef, sprak zich eerder deze week op social media uit tegen de Russische aanvallen op Oekraïne. Ze zegt daarin dat ze meer gele en blauwe linten bij zich heeft voor alle medespelers die haar willen vergezellen in dit gebaar. Daarnaast moedigde de Poolse mensen aan om organisaties te steunen die hulp bieden aan Oekraïne.

Tennis Tennis | "Hij verdient de nummer 1-positie" - Chris Evert lovend over Daniil Medvedev 4 UUR GELEDEN

Stem gebruiken

"Voor mij is het belangrijkste om mijn stem te gebruiken", vertelde Swiatek donderdag in een telefonisch interview aan Eurosport. "Ik ben pas 20, dus ik ben geen expert en ik weet niet hoe ik oorlog moet voeren, maar ik wil dat sport mensen verbindt en vreugde brengt. Als we allemaal gelijkgestemd zijn, dan kunnen we dit samen bestrijden. Als tennissers hebben we een voorbeeldfunctie en hebben we invloed op de mensen in onze landen, dus waarom zou je dat dan niet gebruiken?"

Swiatek voegde eraan toe dat ze werkt aan projecten die Oekraïense en Poolse mensen helpen en dat ze erop gebrand is om een ​​verschil te maken. “Ik ben best trots op mijn Poolse landgenoten op dit moment, dat ze Oekraïners verwelkomen die de grens zijn overgestoken. Ze denken goed mee met de situatie. Hopelijk zullen mijn eigen wensen uitkomen en zal ik wat meer invloed kunnen uitoefenen", aldus de voormalige winnares van Roland Garros.

Opgegroeid

In haar relatief korte carrière heeft Swiatek geprobeerd haar platform te gebruiken om aandacht te vestigen voor verschillende kwesties. Vorig jaar schonk Swiatek op World Mental Health Day een deel van haar prijzengeld aan organisaties voor geestelijke gezondheidszorg. Ze gelooft in het belang van het aanpakken van de mentale kant van sport en heeft een psycholoog, Daria Abramowicz, die het hele seizoen met haar naar toernooien reist. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze zo sterk tegen de oorlog is, ook al kan niet elke atleet zich zo makkelijk uitspreken als zij.

"Dat is waar en dat moet je respecteren. Het punt is dat ik mensen niet wil veroordelen, en als ze iets niet doen en niet zeggen wat ze oprecht denken, dat dat ook oké is, want we hebben allemaal het recht om dingen niet te zeggen", vervolgde Swiatek.

"Maar als je mij naar de oorlog vraagt, raak ik behoorlijk emotioneel als ik al die dingen lees. Anett Kontaveit en ik zijn in een wereld zonder een grote oorlog in Europa opgegroeid, vlakbij Oekraïne. In het begin was het voor ons dus echt krankzinnig om al het nieuws te lezen. Ik denk dat onze stem kunnen gebruiken om mensen te helpen en veiliger te maken. Ook kunnen we het lijden verdraaglijker maken. We zijn natuurlijk maar tennissers, maar we hebben daarom ook een platform om mensen te helpen.”

Tennis Tennis | "Ik leef met haar mee, maar je moet ermee leren omgaan" - Murray over situatie Osaka 5 UUR GELEDEN