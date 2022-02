Venus en Serena Williams denken dat het 'surrealistisch' wordt om straks niet meer te hoeven tennissen als hun beide loopbanen erop zitten.

De Amerikaanse zusjes zijn sinds de jaren '90 wereldwijde tennisiconen. Ze behaalden samen 30 Grand Slam-titels in het enkelspel en verbeterden met hun agressieve speelstijl de manier waarop de sport wordt gespeeld.

Maar door hun lange tenniscarrière - beiden braken door in hun tienerjaren - hebben ze zich niet volledig kunnen inzetten voor andere dingen.

"We waren nooit van plan om alleen maar te tennissen en alleen maar tennissers te zijn. We waren van plan om veel meer te doen. Serena en ik zeggen dat we bodybuilders gaan worden na tennis. Het kan extreem zijn. Het zal misschien niet precies zo gebeuren, maar je weet maar nooit."

"Vanaf zo'n jonge leeftijd hebben we getennist, dus ik denk dat het voor Serena en mij onwerkelijk is om straks die vrijheid te hebben. We zijn nooit echt vrij geweest van tennis,'' aldus Venus.

De oudere van de twee gaf toe dat men twijfelde over Serena toen ze nog jong was, maar dat dat haar juist aanmoedigde om te bereiken wat ze nu allemaal heeft bereikt."

"Meestal is er in één familie één goede speler en is de andere niet zo geweldig", legde Venus uit. "En ik denk dat mensen Serena vertelden dat ze niet geweldig zou zijn.

24 titels

Serena blijft in de achtervolging op Margaret Court's record van 24 Grand Slam-titels, dat tot nu toe ongrijpbaar is gebleken sinds ze haar laatste major won op de Australian Open in 2017.

Wat er ook gebeurt, ze zal een enorme erfenis in het spel achterlaten, maar de Amerikaanse houdt vol dat ze meer gefocust is op wie ze is, weg van alle aandacht.

Serena zei: “Die [erfenis] is iets waar ik niet aan denk en ook niet wil. Ik wil niet nadenken over wat ik achterlaat. Ik denk elke dag na over wie ik ben en daar focus ik me op, weg van alle schijnwerpers."

