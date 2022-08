Ondanks dat er geen sprake is dat Andy Murray zijn rackets vandaag of morgen nog aan de wilgen gaat hangen, hangt die zweem wel rond de Schot.

Tegen Cameron Norrie deed hij tennissend abosluut niet onder voor zijn landgenoot, maar een terugkerende krampaanval speelde de voormalig nummer één van de wereld wederom parten.

Na afloop van de partij kreeg Murray daarom ook een aantal vragen met betrekking tot zijn wellicht aanstaande pensionering, en de Schot weet nog niet precies, waar, wanneer en hoe hij dat gaat aanpakken.

"Het is een moeilijke keuze. Toen ik een paar jaar geleden blessureproblemen had en niet wist of ik zou kunnen spelen, had ik altijd gedacht om mijn carrière af te sluiten in eigen land.

"Maar toen ik die wedstrijd speelde tegen Bautista Agut in de eerste ronde van de Australian Open in 2019, zei ik tegen mijn team: als dat het was en ik niet meer kan spelen, dan ben ik content dat dit mijn laatste wedstrijd was. Er was een geweldige sfeer, het was een geweldige wedstrijd, ik vocht tot het einde totdat ik bijna niet meer kon lopen en heb alles gegeven. Voor mij zou het prima zijn geweest als het zo was afgelopen."

"Terugkerende krampen zijn een probleem"

Murray onthulde ook in hoeverre hij zich zorgen maakt over zijn terugkerende krampaanvallen, die aan het einde van de derde set tegen Norrie plaatsvonden.

"Ik denk dat vrijwel elke tennisser in zijn carrière kramp heeft gehad in dit soort omstandigheden dat we hebben gehad, maar de consistentie ervan is voor mij een grote zorg. Het is niet iets dat ik echt heb meegemaakt. Ik heb krampen ervaren, maar niet constant tijdens een aantal toernooien."

"Het is niet gemakkelijk om te spelen als het slecht wordt, zoals aan het einde van de partij. Ik heb het gevoel dat het een impact had op het einde van de wedstrijd. Daarmee zeg ik niet dat ik de wedstrijd daardoor heb verloren, maar het heeft zeker invloed gehad op de manier waarop ik halverwege de set speelde."

"Het is een grote zorg voor mij. Het is iets dat ik moet aanpakken en waar ik een oplossing voor moet vinden", aldus de drievoudig Grand Slam-winnaar.

