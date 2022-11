Eerder deze week kwam naar het nieuws naar buiten dat Carlos Alcaraz minstens zes weken aan de kant zal staan met een buikspierblessure . De jonge Spanjaard mist daardoor de ATP Finals en de Davis Cup en zou zelfs zijn nummer één-positie kwijt kunnen raken.

Hoewel Alcaraz onbetwist de man van dit tennisjaar is geweest, hebben zowel Stefanos Tsitsipas als Rafael Nadal een mathematische kans - ze staan allebei op meer dan 1.000 punten achterstand - om hem af te lossen aan kop van de wereldranglijst.

Daarvoor moeten beiden wel een geweldig toernooi spelen in Turijn. Nadal heeft namelijk minimaal een finaleplaats nodig. Als hij wint, is hij verzekerd van de eerste plek. Mocht hij de finale verliezen, dan moet hij in de groepsfase minimaal vier van de vijf wedstrijden hebben gewonnen en hopen dat de Griek niet al zijn vijf wedstrijden winnend afsloot.

NADAL

Net als zijn landgenoot kampt Nadal echter met fysieke ongemakken. Sinds zijn uitschakeling in de vierde ronde op de US Open stond hij slechts eenmaal op de baan. Vorige week verloor hij in drie sets van de Amerikaan Tommy Paul tijdens de Paris Masters.

Nadal heeft bovendien nog maar weinig succes gekend in deze seizoensfinale. Slechts twee keer (2010 en '13) bereikte het tennisicoon de finale en in beide gevallen trok hij aan het kortste eind. Het is dus een van de weinige trofeeën die nog ontbreekt in zijn prijzenkast op Mallorca.

Mocht Nadal erin slagen om Alcaraz van de troon te stoten, dan zou hij voor het eerst sinds twee jaar het seizoen afsluiten als nummer één. Bovendien zou dat het zesde jaar zijn waarin hem dat lukt, eentje meer dan Roger Federer, even vaak als Pete Sampras en en een minder dan Novak Djokovic.

TSITSIPAS

In 2017 verraste Stafnos Tsitsipas alles en iedereen bij zijn debuut in de ATP Finals. Hij versloeg Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Roger Federer en Dominic Thiem op weg naar de eindoverwinning.

Met recente finaleplaatsen in Astana en Stockholm zit het met de vorm wel goed voor de Griek, maar is hij in staat om al zijn partijen in Turijn te winnen? In de groepsfase moet hij dan al zien af te rekenen met Djokovic, Medvedev en Andrei Roeblev. Tegen die eerste twee bieden behaalde resultaten uit het verleden weinig hoop.

ALCARAZ

Zoals gezegd heeft Alcaraz dus een aardige buffer ten opzichte van zijn uitdagers. Als Nadal geen wonderlijke wederopstanding beleeft en Tsitsipas niet de beste week uit zijn loopbaan kent, dan blijft hij gewoon bovenaan de wereldranglijst staan.

Het zou voor het eerst sinds Andy Roddick in 2003 zijn dat niemand van de Grote Vier (Federer, Nadal, Djokovic en Andy Murray) de toppositie in handen heeft aan het eind van het jaar.

