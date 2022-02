Eén van de sleutels om een grote kampioen te zijn, is om je niet te veel te laten leiden door emoties. Barty blijkt dit tot in de perfectie te beheersen. Even was er de vreugde-uitbarsting nadat ze voor de eerste keer ‘haar’ Australian Open won, maar daarna was ze weer nuchter zoals altijd. "Eigenlijk best rustig", reageerde ze een dag later op de vraag hoe ze haar titel had gevierd.

Hoewel ze nu drie Grand Slams achter haar naam heeft staan, blaast ze niet te hard van de toren. "Je kunt mij niet in één adem noemen met bijvoorbeeld Roger, Novak, Rafa of Serena", zei ze maandag tegenover WTA Insider. "Ik ben nog steeds aan het leren en probeer mijn spel te verfijnen."

Bescheiden

Hiermee is ze natuurlijk te bescheiden. Want hoewel ze zichzelf niet schaart op hetzelfde lijstje als de genoemde toppers hoort ze daar wel bij. Ze is één van de vijf nog actieve spelers die een Grand Slam won op drie verschillende ondergronden en werelddelen. Chris Evert rekent al voorzichtig op een Career Grand Slam.

Het is zeer waarschijnlijk dat er meer toernooizeges bij gaan komen. In 2021 won ze er vijf, inclusief Wimbledon. Barty won dit jaar de Australian Open zonder ook maar één set te verliezen. "Ze speelt ongelooflijk goed", zei Madison Keys na het verlies tegen Barty in de halve finale. "Je hebt een spelplan in je hoofd, maar je kunt het door haar niet uitvoeren. Ze is heel sterk en enorm gefocust. Ik heb vaker tegen haar gespeeld, maar dit was veruit haar beste optreden."

Nummer één

Barty staat nu al 113 weken op nummer één op de wereldranglijst. Hierdoor heeft ze alleen nog Steffi Graf (186 weken), Serena Williams (186 weken) en Martina Navratilova (156 weken) voor zich. De kans dat ze binnenkort wordt achterhaald, is klein. Ze heeft 2.633 punten voor op nummer twee Aryna Sabalenka.

De Wit-Russische tennisster kende bovendien een weinig hoopvolle start van het seizoen. Ze verloor de eerste twee partijen en had ook alle moeite in Melbourne. Sabalenka had in de eerste ronden steeds drie sets nodig om door te komen. Uiteindelijk vloog ze er in de vierde ronde uit na verlies tegen Kaia Kanep.

Top-10

Ook van de rest van de top-10 lijkt Barty weinig concurrentie te hoeven verwachten. Slechts twee speelsters hieruit bereikten in Melbourne de kwartfinale. Nummer drie Barbora Krejcikova verloor in de kwartfinale. Iga Swiatek sneuvelde in de halve finale.

Misschien dat verliezend finalist Danielle Collins op de lange termijn Barty kan bedreigen. Of anders Madison Keys en Jessica Pegula, die allebei een goed toernooi speelden in Melbourne. Ook Naomi Osaka liet verbetering zien voordat ze in de derde ronde verloor van Amanda Anisimova. Maar allemaal moeten ze constanter worden om de nummer één van de wereld echt uit te dagen.

Toppers

Nu moet gezegd worden dat Barty tijdens de Australian Open geen enkele speelsters uit de top-20 tegenkwam. Daar staat tegenover dat ze twaalf van de dertien laatste wedstrijden won tegen een speelster uit de top-10. De laatste keer dat ze tegen een WTA-topper verloor was vorig jaar tegen Sabalenka in Madrid.



"Er is op dit moment gewoon geen betere tennisser dan Barty", zei tweevoudig Grand Slam-winnares Victoria Azarenka na de finale van de Australian Open. “Ze is het meest compleet en gefocust. Hoe ze elke keer weer haar spel verbetert, is bewonderenswaardig. Wat een voorbeeld.”

Uitdaging

De grootste uitdaging voor Barty is wellicht de coronacrisis. Vanwege de strenge restricties in Australië was ze vorig jaar zo’n zes maanden achter elkaar van huis. Mogelijk wacht dit jaar hetzelfde scenario, al komen er steeds meer positieve geluiden door vanuit haar thuisland.



Vorig jaar koos ze er bewust voor om Australië niet te verlaten voor de WTA Finals in Mexico, om geen risico te nemen voor de Australian Open. Ze werd hiervoor beloond met de winst van het dubbel- en enkelspel in Adelaide, gevolgd door de titel in Melbourne (de eerste Australische winnares van de Australian Open in 44 jaar).

Ongelooflijke maand

Gaat ze Australië hierna verlaten voor nieuwe successen? Het lijkt er wel op. "Ik ben zo opgewonden voor mijn volgende toernooien en wat daarna komt. Het was gewoon een ongelooflijke maand vol plezier en tennis. Om mezelf naar dit niveau te tillen en te genieten van alles wat daarbij komt kijken, was echt gaaf.”

"Ik denk dat het nu heel belangrijk is om de balans op te maken en dit succes te vieren. Daarna ga ik me focussen op alles wat de rest van dit seizoen mij gaat brengen”, vertelt Barty.



Als Barty haar hoge niveau blijft halen en haar spel nog meer weet te verfijnen, wordt het een opnieuw een jaar om volop van te genieten.

