Het is een van de grootste vragen in het tennis: wie is de beste speler in de geschiedenis? Volgens veel mensen komen slechts drie spelers voor die titel in aanmerking: Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic.

"We zitten midden in een strijd tussen de Big 3 om de eer van de beste aller tijden", zei de 58-jarige. Voor tennis is de startvergunning van Djokovic in Melbourne dan ook het "belangrijkste nieuws" sinds het uitbreken van de pandemie.

"Het aantal Grand Slams zou totaal irrelevant zijn geworden als Novak niet meer had mogen spelen", benadrukt Wilander. "De meesten zouden heel graag willen weten wie we de nummer één aller tijden kunnen noemen. Dat is ook belangrijk voor de pers."

"Overwinning voor tennis"

De Spanjaard Rafael Nadal gaat momenteel aan de leiding met 22 Grand Slam-titels, Djokovic staat op 21, terwijl Federer op 20 blijft steken.. Djokovic bewees ook aan het einde van het seizoen zijn klasse en won ongeslagen de ATP Finals in Turijn - als oudste kampioen op 35-jarige leeftijd.

"De man is fysiek een absolute uitzondering en emotioneel een beest op de tennisbaan, geweldig gewoon. Men kan alleen maar zeggen: het is een grote overwinning voor het tennis dat Djokovic weer mag deelnemen aan de Australian Open", aldus Wilander.

