In een exclusief interview met Eurosport heeft de zevenvoudig Grand Slam-winnaar gezegd dat gesprekken uit het verleden met Halep hem doen geloven dat ze nooit opzettelijk een verboden middel zou nemen.

"Mijn hart gaat uit naar Simona Halep", begon Wilander. "Ik zal niet beweren dat ik haar heel goed ken, maar ik heb haar in de loop der jaren veel tenniswedstrijden zien spelen en ik heb haar een aantal keer geïnterviewd. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat zij nooit opzettelijk doping zou gebruiken."

Roxadustat is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van bloedarmoede, dat de aanmaak van erytropoëtine (EPO) verhoogt door de aanmaak van hemoglobine en rode bloedcellen te stimuleren. Roxydustat wordt vaak gebruikt door dialysepatiënten. Daarom is het gebruik ervan in professionele sport ten strengste verboden.

Per ongeluk

Vanwege haar voorlopige schorsing mag Halep niet deelnemen aan toernooien. Wilander voegde eraan toe dat Halep mogelijk per ongeluk de substantie heeft ingenomen, eraan toevoegend dat hij hoopte de voormalige nummer 1 van de wereld snel weer op de baan te zien.

"Je weet maar nooit, het is tegenwoordig mogelijk dat je per ongeluk een stof binnen krijgt. Maar nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat er een atleet is in de professionele tenniswereld die niet weet wat wel en niet toegestaan is."

"Dus ik denk dat het een duidelijke fout is. Ik vind Simona Halep een geweldige atleet en een geweldig mens is, en mijn hart gaat naar haar uit. Ik hoop dat ze haar naam kan zuiveren, want ik wil haar op een tennisbaan zien. Ik ga ervan uit dat ze onschuldig is", aldus Wilander.

US Open | Halep verliest in eerste ronde verrassend van nummer 124 van de wereld

