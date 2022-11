Wilander denkt dat Nadal nog zeker niet versleten is na zijn topjaar met twee grandslams: "Het lijkt mij dat je na het winnen van je laatste grandslam nog drie of vier jaar door kunt spelen. Zeker als je in de top-8 weet te blijven. Als je net de Australian Open en Roland Garros wint, dan heb je zeker nog drie jaar te gaan."

"Het maakt me niet uit dat Nadal binnen vier jaar 40 wordt. Ik denk niet dat het iets uitmaakt, want je houdt altijd in het hoofd dat je dit al doet sinds je 17 of 18 jaar oud was", aldus Wilander.

Volgens de Zweed heeft Nadal nog altijd een voordeel ten opzichte van de jongere generatie. Wilander vergelijkt het met een marathon: "Vijf sets zijn een marathon. Als je gaat sprinten, sloop je jezelf en word je te moe. Als je dan gaat lopen, is Nadal sneller dan jij."

Ranking behouden

Wilander denkt niet dat Nadal zich blind zal gaan staren op de ATP-ranking: "Het wordt erg lastig voor hem om zijn ranking te behouden. Nog een grandslam winnen zal veel eenvoudiger zijn dan in de top-3 van de wereld te blijven. Dat heeft hij ook niet nodig."

"Je kan heel precies je toernooien uitkiezen. Je kunt in de week voorafgaand aan de grandslams je vorm vinden en je goed voelen. Nadal weet waar hij naar op zoek is, zowel emotioneel als fysiek", zo denkt de analist.

Wilander hoopt dat het lichaam van Nadal hem niet in de steek zal laten: "Hij weet hoeveel hij moet trainen om kans te hebben om dat mentale en fysieke gevoel te bereiken. Als zijn blessures niet opspelen, gaat hij het halen."

Toch heeft Nadal meer dan alleen geluk met blessures nodig: "Geluk speelt een grote rol en Nadal zal dat een beetje nodig hebben. Hij zal zelf zeggen dat hij altijd een beetje geluk heeft gehad. Als je zo veel wint, heb je ook wat geluk nodig."

