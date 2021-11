Door haar winst in de US Open ontpopte Emma Raducanu zich in één klap als een van de sterren op de WTA-tour. Maar zoals dat met sterren gaat – zeker in Groot-Brittannië – staat ook de tiener onder grote druk van de buitenwereld die over haar schouder meekijkt. Na teleurstellende resultaten in haar laatste toernooien, kwam ze in eigen land onder druk te staan.

De bondscoach van het Engelse rugbyteam, Eddie Jones, vond dat de slechts negentienjarige tennisser zich teveel bezig houdt met zaken buiten de baan. “Ze staat op de cover van de Vogue en Harper’s Bazaar en draagt kleren van Cristian Dior,” zei Jones. “Dat leidt haar alleen maar af.”

Covermodel

Raducanu liet na haar uitschakeling in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Linz weten niet op de hoogte te zijn van de opmerkingen van de rugbycoach. “Ik volg het nieuws niet, daar blijf ik ver van uit de buurt”, zei ze met een grijns.

Ook Wilander reageerde op de commotie die om haar persoon is ontstaan. Dat deed hij in een speciaal voor Eurosport opgenomen boodschap. “Emma moet plezier maken en ze mag zelf weten wat ze op én naast de baan doet.”

Over de keuze voor haar nieuwe coach is de Zweed – die zelf zeven Grand Slams won – minder te spreken. “Torben Beltz is een fantastische coach, maar een achttienjarige heeft geen coach nodig met heel veel ervaring. Ze is jong en vol energie. Laat haar met rust en probeer haar niet in een mal te gieten.”

Kerber

Beltz was jarenlang verbonden aan Angelique Kerber. Onder zijn leiding wist Kerber zich naar de mondiale toptien te tennissen. Ook beleefde zij haar grootste successen met hem als coach. In haar beste jaar, 2016, zat hij voor haar op de tribune. In dat jaar won de Duitse zowel de Australian Open als US Open. Tijdens de Olympische Spelen en Wimbledon bereikte ze de finale, maar verloor die.

Wilander is bang dat Raducanu hetzelfde zal meemaken als Alexander Zverev. Als toptalent ging hij samenwerken met tennislegende Ivan Lendl, die als coach Andy Murray naar verschillende Grand Slam-titels leidde. Zverev presteerde tijdens de samenwerking met Lendl ondermaats.

