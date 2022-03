Tennis | Wilander steunt oproept Svitolina aan ATP en WTA - “Maak van Russen neutrale sporters”

Svitolina maakte maandag bekend niet langer tegen Belarussische en Russische tegenstandsters uit te willen komen. De Oekraïense komt met een boycot omdat ze vindt dat de ATP, WTA en ITF veel slapper reageren dan andere sportbonden, die maatregelen treffen tegen Russische sporters.

Het IOC is van mening dat Russische sporters helemaal niet meer mogen deelnemen. Zo ver gaat Svitolina niet en diverse bonden evenmin, maar de status van Russen veranderen in neutrale sporters – zoals we helaas al kennen van de Olympische Spelen – is een goed idee, vindt ook Eurosport-expert Wilander.

“Ik ben van mening dat Svitolina een goed voorstel heeft gedaan. We kunnen Russische tennissers individueel niets aanrekenen en zij vertegenwoordigen tijdens een individueel toernooi zichzelf en niet hun land, dus ik vind dat de ATP en WTA in actie moeten komen”, aldus zevenvoudig Grand Slam-winnaar Wilander.

Verbreek link tussen tennis en Rusland

“De tour is anders dan de Olympische Spelen en het is evenmin de Davis Cup of de Billie Jean King Cup, dus er kan best gezegd worden: we verwijderen de Russische vlag achter jullie naam en we vermelden ook niet langer waar je precies vandaan komt. We praten over professionele tennissers en die spelen normaal gesproken voor zichzelf, niet voor hun land.”

“Vervolgens is het aan de Russische tennissers zelf of ze hiermee akkoord gaan. Gaan ze ermee akkoord dat hun land van herkomst niet meer wordt vermeld? Ik denk dat deze maatregel valt uit te leggen en het is hopelijk ook maar een tijdelijke situatie. Het zou goed zijn als de ATP en WTA van zich laten horen en maatregelen treffen. Je hoeft het niet eens of oneens te zijn met politieke ontwikkelingen, je verbreekt alleen de link tussen de tennissers en het land Rusland .”

Svitolina voegde aan de melding van haar boycot – ze zou in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Monterrey moeten spelen tegen Anastasia Potapova – toe dat ze Russische spelers op de tour niks kwalijk neemt en prijst zelfs hun moed om zich uit te spreken tegen de strategie van Vladimir Putin, die Oekraïne besloot binnen te vallen.

Rublev

Ook op dit vlak is Wilander het eens met Svitolina. “Andrey Rublev heeft van zich laten horen door ‘no war please’ op een cameralens te schrijven en ik denk dat iedereen er zo over denkt. Maar toch, zelfs als niemand oorlog wil, is het moedig om naar voren te stappen en zo’n boodschap publiekelijk te delen. Het is extra moedig omdat het voor Rublev niet zo gemakkelijk is om dit te doen.”

“Zoiets ligt heel erg gevoelig. Er is een reden dat niemand ingaat tegen Putin persoonlijk, maar dat er puur wordt opgeroepen om de oorlog te beëindigen. Er moet een diplomatieke manier zijn om deze situatie op te lossen. Daarom is het goed dat Rublev zich uitspreekt, net als Daniil Medvedev deed.”

“Dit is ook het maximale wat Rublev en Medvedev kunnen doen. Ze kunnen oproepen om de oorlog te stoppen, maar meer niet. Andere tennissers uit andere landen kunnen dat wel. Als Rublev en Medvedev verder gaan dan dit en zich met de binnenlandse politiek bemoeien, komt hun veiligheid in het geding.”

De ATP en WTA hebben nog niet gereageerd op Svitolina's aangekondigde boycot.

