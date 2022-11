Volgens Wilander is het nu altijd om Alcaraz te vergelijken met de grootste tennissers ooit en moeten we dus ook kritisch zijn: "We blijven Alcaraz vergelijken met de grote vier, want dat moeten we doen aangezien zij de lat zo hoog gelegd hebben. De reden dat Alcaraz van bepaalde spelers gaat verliezen aan het begin van zijn carrière, zoals dat niet bij de grote vier destijds het geval was, is zijn zwakke service."

Met name specifieke tegenstanders zullen een probleem vormen voor Alcaraz denkt Wilander: "Als hij tegen iemand als Felix Auger-Aliassime speelt, die kanonskogels met kracht en precisie serveert, dan komt hij in de problemen." Dat cijfers bevestigen dit, want voorlopig staat het in onderlinge ontmoetingen 3-0 voor de Canadees.

Toch is het voor de toeschouwer alleen maar beter dan Alcaraz geen meesterlijke opslag heeft, zo denkt Wilander: "Ik denk dat de reden dat we verliefd zijn geworden op Carlos Alcaraz is dat hij met zijn manier van spelen geen goede service nodig heeft. Elk punt dat hij speelt is een rally en mensen houden ervan om niet naar punten van een slag te kijken, maar naar punten van vijf, tien of vijftien slagen.

Indoor een groot nadeel

Volgens Wilander is een mindere service met name binnen een nadeel: "Alcaraz is overal op de baan te vinden, maar het nadeel van een zwakke service is dat je met name indoor in de problemen komt. Als je dan niet over een goede en betrouwbare opslag beschikt en je neemt het op tegen een fysiek buitengewone speler als Auger-Aliassime, dan kom je in de problemen. Op een snelle indoor-baan over drie sets, dan is het wel iets waar ik me zorgen over maak. Het is vooral een zorg over zijn eigen spel en zijn eigen eerste service."

Gelukkig voor de Spanjaard worden de grandslams grotendeels buiten gespeeld en zit er volgens Wilander ook een verschil in driesetters en vijfsetters: "Op dat gebied moet hij verbeteren, maar als je kijkt naar Andy Murray, Novak Djokovic en Rafael Nadal, dan heb je geen gigantische service nodig om mee te doen in wedstrijden van vijf sets. Roger Federer begon natuurlijk later in zijn carrière ontzettend goed te serveren."

