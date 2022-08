Na afloop van haar verloren partij stond de Amerikaanse het publiek te woord in een on-court interview. "Ik heb altijd met veel plezier in Toronto gespeeld. Ik had graag beter willen spelen, maar Belinda (Bencic) speelde daarvoor te goed."

Williams nam vervolgens met tranen in zijn ogen afscheid van het luid applaudisserende Canadese publiek. "Ik ben verschrikkelijk in afscheid nemen," zei Williams. "Tot ziens Toronto."

Het laatste kunststukje van Williams vindt waarschijnlijk plaats tijdens de US Open in New York, dat eind augustus begint. Daarvoor is er nog een toernooi in Cincinnati, waarvoor ze net zoals in Toronto een wildcard accepteerde.

Afscheid

Williams geeft geen exacte tijd voor haar laatste wedstrijd. Ze schrijft echter dat ze de komende weken gaat genieten, zich in de toekomst wil focussen op haar rol als moeder en een andere, "gewoon spannende" Serena wil ontdekken.

Het volgende grote toernooi is de US Open aan het eind van deze maand, het toernooi Williams twee keer won. In Toronto kon de 23-voudig Grand Slam-winnares echter haar eerste overwinning in 14 maanden vieren. "Ik denk dat er licht aan het einde van de tunnel is. En ik kom daar steeds dichterbij. Ik kan niet wachten om daar te komen", aldus een lachende Williams.

"Ik bedoel, het is slechts één overwinning, maar het betekent veel voor me. Ik was bijna vergeten hoe het voelde om te winnen, dus ik ben hier wel echt blij mee."

