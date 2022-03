Smith maakte de tongen los door de klap die hij verkocht aan presentator Chris Rock. Rock maakte grappen over de kaalheid van zijn vrouw die duidelijk slecht vielen bij Smith. Nog geen tien minuten later, toen iedereen net bijgekomen was van wat er net was gebeurd en de winnaar van beste documentaire bekend was, werd Smith opnieuw het podium opgeroepen.

Smith won een Oscar in beste mannelijke hoofdrol. De Amerikaanse acteur, die eerder al furore maakte in sportfilm Ali, kreeg die prijs voor zijn rol van Richard Williams in de film King Richard. In de film speelt hij de vader van de zusjes Williams in hun jeugd en eerste stappen in hun profcarrière.

Ad

Beyoncé

Tennis Tennis | WTA krijgt met Swiatek constante ranglijstaanvoerster - Wie is de Poolse nummer één? 2 UUR GELEDEN

Eerder die avond pakten Serena en Venus al hun met moment in de spotlights. Zij mochten Beyoncé aankondigen die optrad met het nummer Be Alive, de titelsong van de film over de zussen.

Miami Open Tennis | “Swiatek verdient het om Barty af te lossen” - Wilander over nieuwe nummer één 3 UUR GELEDEN