De wijzigingen in het reglement moeten voor de volgende editie van Wimbledon in 2023 worden doorgevoerd. Hervormingen rondom het onderwerp zijn mede in een stroomversnelling geraakt door de petitie 'Adress the Dresscode', die de verplichte witte kleding een doorn in het oog vond voor veel vrouwen.

Eerder pasten ook de grote Engelse voetbalclubs Manchester City en West Bromwich Albion het tenue aan voor de vrouwenelftallen. Niet langer spelen zij met een wit broekje, dit terwijl het officiële tenue bij de mannen wel gecombineerd wordt met wit.

Gezondheid speelsters prioriteit

De veranderingen moeten ervoor zorgen dat vrouwelijke sporters zich tijdens hun menstruatieperiode niet meer ongemakkelijk hoeven te voelen tijdens de wedstrijd. Volgens de organisator van Wimbledon, The All England Club, is de gezondheid van vrouwen prioriteit en steunen zij de vrouwelijke deelnemers in hun wensen.

"We zijn in overleg met de WTA, de fabrikanten en de medische teams over hoe we deze hervormingen het beste kunnen doorvoeren", legt de organisatie uit Londen uit.

Steun van tennislegende

De protesten van de vrouwelijke tennissers worden gesteund door tennislegende Billie Jean King. De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar sprak zich expliciet uit over de situatie. Volgens haar waren veel vrouwelijke speelsters ongerust over bloedvlekken tijdens het spelen op Wimbledon.

Ook Judy Murray, de moeder van tweevoudig Wimbledon-winnaar Andy Murray, liet van zich horen. In een interview met Sportsmail sprak ze onder andere over 'een traumatische ervaring' voor de tennissters en benadrukte zij dat er meer vrouwen betrokken moeten worden bij besluiten op het hoogste tennisniveau.

"Dat is belangrijk, omdat zij als enige begrijpen wat het is voor vrouwen om rekening te houden met je menstruatiecyclus. Alleen vrouwen kunnen echt begrijpen hoe het voelt om die angst te hebben tijdens het spelen."

De Frans-Russische Tatiana Golovin ging in 2007 tegen de kledingvoorschriften in door met rood ondergoed op de baan in Londen te verschijnen. Foto: Getty Images

Felroze bh

In de afgelopen jaren zijn er wel vaker spelers geweest die tegen de strenge regels van Wimbledon ingingen. Na een aantal akkefietjes - met onder andere de felroze bh van Venus Williams en het rode ondergoed van Tatiana Golovin - besloot de organisatie de voorschriften duidelijk uiteen te zetten op de site.

In het document staat: ‘ondergoed dat tijdens het spel zichtbaar is of kan zijn (ook door transpiratie) moet volledig wit zijn, met uitzondering van een enkele kleurrand die niet breder is dan een centimeter (10 mm).'

Die specifieke regel lijkt nu dan eindelijk te gaan sneuvelen. De organisatie heeft nog een aantal maanden de tijd om dit deel uit de kledingregels te schrappen. Op maandag 3 juli staan namelijk de eerste partijen op het heilige gras van Londen op het programma.

