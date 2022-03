Het is niet geheel verrassend dat Stakhovsky dit standpunt inneemt, aangezien hij zich uit pure nood bij het Oekraïense leger heeft gevoegd en zijn land probeert te verdedigen. Stakhovsky probeert via social media de laatste weken wel vaker contact te maken met de buitenwereld om zijn visie te verkondigen.

Dit keer reageert Stakhovsky direct op Antonio Conte, trainer van voetbalclub Tottenham Hotspur, maar de reactie van de Oekraïner kan in bredere zin worden opgevat. Conte vertelde het ‘heel triest’ en ook ‘oneerlijk’ te vinden om individuele Russische sporters te weren van competities en wedstrijden.

Ad

Tennis | Wilander steunt oproep Svitolina aan ATP en WTA - “Maak van Russen neutrale sporters”

Tennis Tennis | Marathonpartijen definitief verleden tijd, Grand Slams voeren supertiebreak na vijf sets in 4 UUR GELEDEN

Situatie niet begrepen

“Ik denk dat de situatie in Oekraïne niet helemaal wordt begrepen. Anders kan ik me niet voorstellen dat je zulke opmerkingen plaatst”, aldus Stakhovsky in een directe boodschap aan Conte via Instagram, waar hij een foto van maakte en deelde.

“Anders snap ik echt niet waarom je kunt beweren dat je het opneemt voor Russische sporters en zakenlui. Miljoenen inwoners van Oekraïne hebben hun huis moeten ontvluchten als gevolg van de Russische invasie.”

Indian Wells | “Ik weet niet hoe lang ik nog kan tennissen” - Medvedev over het uitsluiten Russen

WTA

“Miljoenen mensen zijn op de vlucht terwijl de Russische luchtmacht en artillerie maar blijft bombarderen. Word alsjeblieft wakker! Russen zullen collectief de schuld op zich moeten nemen voor de moodpartijen en verwoestingen in Oekraïne.”

De commentaren van Stakhovsky ten spijt heeft de WTA zich uitgesproken tegen het volledig weren van Russische tennissters.

De boodschap van Stakhovsky aan het adres van Conte Foto: Eurosport

Tennis Tennis | WTA vindt het helemaal geen goed idee om Russische tennissters uit te sluiten 7 UUR GELEDEN