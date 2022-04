Als er één ding is dat de WTA Tour de afgelopen vijf jaar heeft gemist, is het een rivaliteit van het hoogste niveau. Dat is waarschijnlijk de reden waarom er zoveel hoop is op een groeiende strijd tussen Swiatek en Osaka. Wishful thinking misschien na pas hun tweede ontmoeting, maar het begin is er.

Rivaliteit

Ondanks de hoop is er nog veel reden om de echte rivaliteit te ontkennen. Swiatek is de nummer één van de wereld en op dit moment bijzonder dominant. Osaka staat slechts op plaats 36. De afgelopen tien maanden worstelde ze bovendien met mentale problemen en haar vorm. "Rivaliteit zorgt dat er over de sport wordt gepraat", zei Osaka na haar verlies in de Miami Open-finale . "Mensen willen dan de partijen zien in verschillende landen of op verschillende ondergronden. Ik denk dat het meest opwindende aan tennis is dat je op verschillende hoogten en onder verschillende omstandigheden speelt. Dus ja. Ik weet niet of ze me echt als een rivaal beschouwt, maar dat zou zeker leuk zijn."Ondanks de hoop is er nog veel reden om de echte rivaliteit te ontkennen. Swiatek is de nummer één van de wereld en op dit moment bijzonder dominant. Osaka staat slechts op plaats 36. De afgelopen tien maanden worstelde ze bovendien met mentale problemen en haar vorm.

Goed teken

Onlangs onthulde Osaka dat zij dat ze met een therapeut heeft gesproken over haar struggles. Dat ze in Miami zo sterk terugkeerde, is een heel goed teken. Sinds de Australian Open vorig jaar speelde ze niet meer zo goed.



Bovendien zei ze na afloop de juiste dingen. Zelfs na haar verlies in de finale was ze positief. "Ik denk dat ik normaal gesproken zou huilen in de kleedkamer, maar nu ben ik een soort van chill. Ik heb het gevoel dat ik weet wat ik beter wil doen. Ik ga hiermee aan de slag in de training. Hopelijk kan ik de volgende keer dan een toernooi winnen."

Vechten

"Vreemd genoeg is dit waarschijnlijk een van de meest betekenisvolle toernooien voor mij, ook al heb ik niet gewonnen", vervolgde Osaka. “Ik weet nu dat ik ook kansen heb om te winnen wanneer ik niet mijn beste spel speel, zo lang ik maar zo hard vecht als ik kan. Dat vind ik een heel goed teken."



Osaka heeft inmiddels weer grote ambities. "Ik denk dat ik volgend jaar of eind dit jaar graag in de toptien wil staan. Uiteindelijk wil ik natuurlijk weer de nummer één zijn."

Swiatek in topvorm

Daaarvoor moet ze dus wel Swiatek voorbij. De twintigjarige speelster is echter in topvorm . Ze won de afgelopen zeventien partijen op rij. Het leverde haar drie nieuwe WTA-titels op. Ook in Miami was ze op dreef. Ze verloor geen set en incasseerde slechts twee keer meer dan drie games in een set. En dan moeten de partijen op haar favoriete ondergrond nog komen.

"Ik voel me op gravel meer op mijn gemak. Ik kan meer afwisseling in mijn spel leggen", vertelde Swiatek aan de WTA, om daar aan toe te voegen dat ze een rivaliteit met Osaka wel ziet zitten. "Het zou zomaar het begin kunnen zijn van een mooie rivaliteit. Toen ik haar in 2018 de US Open zag winnen, had ik niet gedacht ooit zo’n belangrijke wedstrijd tegen haar te kunnen spelen. Ze is echt een inspiratiebron. Het staat nu 1-1 en er komen vast nog veel meer mooie wedstrijden aan."

Goed vinden

Het duo kan het in elk geval goed met elkaar vinden. Zo dook er voorgaand aan de finale in Miami een opmerkelijke video op waarbij ze online hun favoriete ijsje besproken. Na de eindstrijd was Osaka ook vol lof over Swiatek en zwaaide ze opgewerkt naar haar opponente ‘hiiiii’.



In Miami hebben ze een mooie basis gelegd voor hopelijk nog vele mooie duels. Als Osaka weer het beste in zichzelf naar boven kan halen, ligt de strijd om de nummer 1-positie weer helemaal open.

