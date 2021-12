Tennis | WTA schrapt alle toernooien in China vanwege onduidelijkheid over situatie Peng

De WTA neemt het vanaf het eerste moment op voor de 35-jarige Peng en twijfelt of de boodschappen die ze sindsdien naar buiten heeft gebracht in volledige vrijheid zijn verstuurd. De WTA heeft onder meer twijfels over de authenticiteit van e-mails en een restaurantbezoek.

Ook werd het Weibo-account van Peng uitgeschakeld. De voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel, gebruikte dit platform om haar beschuldigingen te uiten. Het werd vervolgens twee weken stil, waarna een e-mail werd gestuurd en beeld opdook van een restaurantbezoek.

WTA staat voor gelijkheid

De geluiden rondom Peng hebben de WTA niet gerustgesteld. Integendeel. En behalve de dreiging om geen toernooien meer te spelen in China is nu ook daadwerkelijk besloten om door te pakken. “Op basis van de huidige stand van zaken maak ik me grote zorgen over de risico’s die al onze spelers en staf lopen als we in 2022 toernooien in China zouden organiseren”, aldus WTA-voorzitter Steve Simon in een verklaring.

“Als machtige mensen de stemmen van vrouwen kunnen onderdrukken en beschuldigingen van seksueel geweld zomaar worden weggewuifd, valt de fundering waarop de WTA is opgericht – gelijkheid voor vrouwen – weg. Dat wil en kan ik de WTA en haar spelers niet laten gebeuren.”

“Wat er gebeurt, is niet acceptabel en mag ook nooit geaccepteerd worden. Daarom kondig ik hierbij aan – met de steun van het WTA-bestuur – dat per direct alle toernooien in China en Hong Kong zijn geannuleerd. De leiding in China laat ons helaas geen andere keuze. Hopelijk worden we nu wel gehoord.”

“Hoewel we nu weten waar Peng is, heb ik ernstige twijfels over haar vrijheid en veiligheid en of ze niet wordt onderworpen aan censuur, dwang en intimidatie. De WTA is duidelijk geweest over wat er moet gebeuren. Wij herhalen onze oproep tot een transparant en volledig onderzoek naar de beschuldigingen die Peng heeft geuit.”

Internationale steun

De WTA spreekt tenslotte een woord van dank uit aan iedereen die de tennisbond heeft gesteund. De steun was inderdaad zeer groot en oversteeg de tenniswereld. Sporters uit allerlei disciplines schaarden zich achter de WTA en zelf de internationale politiek bemoeide zich met de zaak die nog lang niet klaar lijkt.

Het IOC zegt een afspraak te hebben om Peng in januari 2022 persoonlijk te ontmoeten. Peng nam drie keer deel aan de Olympische Spelen, vandaar dat ook het IOC actief is in de zaak. Het IOC geeft verder aan de voorkeur te geven aan ‘stille diplomatie’.

