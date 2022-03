Als gevolg van de door Rusland ontketende oorlog met Oekraïne worden Russische – en Belarussische – atleten steeds vaker met de nek aangekeken, met mogelijk uitsluiting als gevolg. Er gaan nu bijvoorbeeld stemmen op om van tennissers te verlangen dat ze openlijk afstand nemen van de gedragingen van het Kremlin.

En anders? Anders mag er bijvoorbeeld, ook door Daniil Medvedev , niet worden deelgenomen aan Wimbledon. Dit is inmiddels een serieuze discussie in Engeland, waar de minister van Sport zich mee bezig houdt. Die minister zegt zelfs te zoeken naar Europese samenwerking, waardoor de mogelijke gevolgen Wimbledon wel eens kunnen overstijgen.

Ad

De WTA vindt het maar niets dat speelsters mogelijk worden uitgesloten. “Wij zijn zeer sterk van mening dat tennissters uit Rusland en Belarus gewoon moeten kunnen blijven tennissen”, aldus Simon tegen de BBC . “Maar je weet nooit wat de toekomst brengt…”

Tennis Wimbledon | Medvedev moet mogelijk eerst afstand nemen van Poetin voordat hij mag meedoen 19 UUR GELEDEN

Tennis | "Er is meer wat we kunnen doen" - Svitolina bedroefd over oorlogssituatie in thuisland

Peng Shuai

“Feit is dat wij nog nooit atleten hebben geweerd op basis van politieke beslissingen van de machthebbers in hun thuisland. Dat willen we zo houden. Er moet wel iets heel ergs geks gebeuren willen wij van standpunt veranderen, maar je weet nooit hoe het loopt.”

Tennissters uit Rusland en Belarus kunnen momenteel niet tennissen onder hun eigen vlag en landenteams zijn uitgesloten van deelname aan toernooien, terwijl de WTA-tour beide landen voorlopig overslaat.

Ook toernooien in China zijn van de kalender gehaald, als gevolg van de situatie rondom Peng Shuai , die van de radar verdween na het uiten van beschuldigingen over seksueel misbruik aan het adres van een voormalig vice-premier van China.

De WTA ontving toen veel lof voor de onvoorwaardelijke steun voor de Chinese tennisster, terwijl Elina Svitolina recent juist haar teleurstelling uitsprak omdat er zo weinig actie werd ondernomen naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. Svitolina dreigde zelfs met een boycot van Russische tegenstandsters als ze onder Russische vlag mochten blijven tennissen.

F1 | Mazepin boos na ontslag op staande voet bij Haas vanwege Russische invasie

Vrees voor dwang

Niet veel later kwam er een richtlijn vanuit het IOC, die de WTA overnam, waarna Svitolina gewoon de baan betrad voor haar partij tegen een ‘neutrale’ Russische atlete. Nu speelt er dus de zaak van het mogelijk weren van speelsters op basis van gedragingen van politici.

De WTA is tegen, maar weet niet hoelang het dit standpunt kan innemen. “Het kan zijn dat we tot één en ander worden gedwongen, omdat we moeten voldoen aan regelgeving gemaakt door regeringen. Ik ben daar zelf zwaar op tegen. Atleten zijn niet de groep mensen die gestraft moeten worden voor de verschrikkelijke dingen die autoritaire politici doen. Als het zo ver komt dat we actie moeten ondernemen, doen we dat met tegenzin”, vervolgt Simon.

“Hopelijk bereiken we nooit het punt waarop dit nodig is. Hopelijk werken andere sancties goed genoeg, hopelijk kan er vrede onderhandeld worden en vallen er spoedig niet langer slachtoffers, maar sporters bestraffen en weren? Dat lijkt mij niet de juiste weg om te bewandelen.”

Tennis | Wilander steunt oproep Svitolina aan ATP en WTA - “Maak van Russen neutrale sporters”

Tennis Tennis | “Zelfs Kyrgios gaat dubbelspel niet populair maken” - Evert over feestpartijen 20 UUR GELEDEN