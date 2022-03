"Ik denk dat zij altijd gespeeld heeft uit liefde voor de sport", speculeert de Zweedse oud-tennisser. "Het ging haar niet om prof te worden. Ik denk dat ze zich weinig doelen had gesteld, maar dat ze gewoon plezier beleefde aan het sporten."

"En als plezier je drijfveer is, dan kan je dat op een gegeven moment verliezen. We moeten ons realiseren dat spelers als Serena Williams, Venus Williams, Roer Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic uitzonderingen zijn."

"Hun onstilbare honger naar succes motiveert ze om elke dag beter te willen worden. Het is voor hen nooit genoeg", gaat de zevenvoudig grandslamwinnaar verder.

"De pandemie zal ook een rol gespeeld hebben in haar beslissing. Het afgelopen jaar moest ze de lastige beslissing maken om 6, 7 maanden achtereen van huis te zijn. Geen wonder dat je enthousiasme dan verdwijnt."

"De wereld is veranderd sinds 2019, toen Barty haar eerste Grand Slam won. Sindsdien bereikte ze de nummer een-positie, won ze Wimbledon en misschien realiseerde ze zich daarna dat er meer in het leven is dan tegen een balletje slaan en tenniswedstrijden winnen."

