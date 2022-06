Haar overwinning op de US Open van 2021 was een grote verrassing, maar daarmee kwam ze wel plots in de schijnwerpers te staan. Omdat de goede resultaten sindsdien uitblijven, is er ook veel kritiek. Raducanu zou te veel bezig zijn met randzaken - zoals de reclame voor Evian waarvan ze samen met zangeres Dua Lipa het gezicht is -, niet fit genoeg zijn.

De 19-jarige Britse heeft inderdaad veel geworsteld met haar fysieke gesteldheid. Ze sprak zelfs enigszins opgelucht over haar vroege exit op Roland Garros, omdat haar in ieder geval een nieuwe opgave gespaard was gebleven. Op het Rothesay Open Nottingham was het deze week echter wel weer raak. Raducanu had last van een blessure aan haar zij en moest zich bij een 4-3 stand tegen Viktorija Golubic terugtrekken.

SAKKARI

Haar Griekse collega Maria Sakkari, als eerste geplaatst in Nottingham, breekt nu een lans voor de jonge Britse. "Ze is pas 19 en het niveau op de WTA-tour is enorm hoog. Het kost tijd om aan dat niveau te wennen."

Waar Raducanu dus als een donderslag bij heldere hemel doorbrak in het damescircuit, was de weg van Sakkari naar de top een geleidelijke. Zij won pas op haar 23e een eerste WTA-titel en mag slechts dromen van succes op een Grand Slam. "Ik moest een jaar of 2, 3 wennen."

ROEM

En ook na haar finaleplaats op Indian Wells en de daarmee gepaard gaande hoogste notering op de wereldranglijst (3e) brachten nieuwe uitdagingen met zich mee voor de Griekse: "Ik was die bekendheid niet gewend."

"Haar doorbraak was uniek en ze heeft een geweldige toekomst in het verschiet. Ik vind dat ze goed gespeeld heeft en ik zou niet weten waarom ze het niet goed zou doen", is Sakkari vol lof over haar bekritiseerde collega.

