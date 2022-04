Swiatek zou ook nummer één van de wereld zijn geworden als Ashleigh Barty was blijven spelen, volgens achttienvoudig Grand Slam kampioene Evert. De twintigjarige Poolse tennisster markeerde haar kroning aan de top van de WTA-ranking door vorige week de ‘Sunshine Double’ op de Miami Open op haar naam te schrijven. Het andere deel van de dubbel was Indian Wells.

Het overnemen van de nummer één positie was echter niet mogelijk geweest als Barty de tenniswereld niet had verblufd door op 25-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Swiatek gaf toe dat ze ‘veertig minuten heeft gehuild’ na Barty’s aankondiging dat ze ‘andere dromen zou najagen’.

Swiatek is bezig aan een reeks van zeventien overwinningen op rij, waarbij ze titels veroverde in Qatar, Indian Wells en Miami. Ze is de favoriet om voor de tweede keer Roland Garros te winnen, de plaats waar ze in 2020 furore maakte door als tiener de titel te pakken. Evert gelooft dat Swiatek alles in zich heeft om aan de top te blijven en tipt de Poolse om ten minste tien Grand Slams te winnen.

“Ik heb altijd gedacht dat het heel moeilijk was om zeven wedstrijden op een Grand Slam te winnen, op een hoog niveau te presteren, maar zij heeft er zeventien op rij gewonnen”, aldus Eurosport-expert Evert. “Om zeventien wedstrijden op rij te winnen met dit deelnemersveld in het vrouwenspel zonder echte dip, geen teleurstelling te hebben, is bijna ongehoord in het vrouwenspel. Dat is wat haar zo speciaal maakt en wat haar de nummer één van de wereld maakt”, concludeert Evert.

Pensioen

“Zelfs als Barty niet met pensioen was gegaan, ben ik van mening dat Iga de nummer één-positie zou hebben bereikt. Wat indruk op me maakt is - net als bij Carlos Alcaraz - de honger. Ik blijf terugkomen op honger, maar ze wil het zo graag en ze is zo toegewijd aan het spel dat ze zichzelf dwingt om in het moment te zijn en dat is ze punt voor punt.”

“Die mentale kracht van haar stuwt haar echt naar de top. Ze is mentaal veruit de taaiste speelster op dit moment, ze is van een ander niveau. Speltechnisch heeft ze zo’n explosieve beweging. Ze heeft explosieve slagen, maakt winners. Met de hulp van haar nieuwe coach is Iga’s houding is veranderd van een afwachtende baseliner naar een agressieve speler”, vertelt Evert. “Ik denk dat de nieuwe coaching heeft geholpen. Wat indruk op me maakt is, denk ik, dat ik nog nooit iemand heb gezien die zowel verdedigend als aanvallend uitblonk. Ze heeft beide componenten. De manier waarop ze de baan opstapt en elke bal met consistentie aanvalt, is een troef die ze heeft.”

“Dus nogmaals, het samenvoegen van fysieke en mentale sterke punten, doet me geloven dat ze geen eenmalig Grand Slam-winnares is. Ze gaat dubbele cijfers halen,” voorziet Evert. “Ze heeft een lange carrière voor zich en ze ziet dit als een avontuur, als een positief avontuur en niet kijkend naar de valkuilen. Haar houding is geweldig.”

In de finale van de Miami Open schakelde Swiatek de oplevende Naomi Osaka met 6-4 6-0 uit. Osaka was voorafgaand aan haar grote prestaties in Florida afgezakt naar de 77ste plek op de wereldranglijst na een moeilijke periode, die begon toen ze zich terugtrok van Roland Garros nadat ze met uitsluiting was bedreigd vanwege een mediaboycot.

Osaka

Maar Evert gelooft dat met de Japanse ster weer in opkomst de volgende grote rivaliteit in het vrouwentennis best een Swiatek-Osaka zou kunnen zijn. “Ik denk dat Naomi en Iga in topvorm de volgende grote tweestrijd zou kunnen zijn en dat we veel finales tussen die twee kunnen zien”, voorspelt Evert.

Aangezien Osaka tijdens Roland Garros nog niet verder is gekomen dan de derde ronde, twijfelt Evert toch over wie ze zal steunen in Parijs tijdens de volgende Slam. “Ik denk dat Swiatek de grote favoriet is voor Roland Garros. Ik denk ook dat het vertrouwen dat ze eerder op gravel heeft gewonnen haar zeker zal helpen”, vervolgt de voormalig topspeelster.

“Iga heeft bewezen dat ze een hardcourtspeelster is, maar haar echte kracht lag in het begin op gravel en ik denk dat zo agressief als ze is geworden, ze ook kan vertrouwen op haar return en verdediging. Ze heeft alle componenten: aanval, verdediging, returns en ik denk dat je die alle drie moet hebben als je op gravel speelt. En je moet ook kunnen glijden. Als ze op hardcourt kan glijden zoals we haar hebben gezien, dan kan ze dat ook op gravel. Haar beweging is fenomenaal”, vindt Evert.

“Haar fitheid is ook fenomenaal en ze begint zeker als onomstreden favoriet aan Roland Garros. Ze heeft ervaring, ze heeft zichzelf uit moeilijke wedstrijden gespeeld, ze weet hoe goed deze speelsters zijn. Barty speelt niet meer en Ash zou een van de speelsters zijn geweest die haar echt had kunnen bedreigen, omdat ze Roland Garros al heeft gewonnen. Nu denk ik echter dat Swiatek de grote favoriet is.”

Doorbraak

Na haar plotselinge doorbraak is Swiatek nu de te kloppen vrouw in het damescircuit. Ze staat meer dan 1600 punten los van de nummer twee van de wereld Barbora Krejcíkova, die op Roland Garros maximale punten zal verdedigen nadat ze in 2021 de titel had gewonnen.

“Je kunt niet achterom kijken als je eenmaal de nummer één bent, je moet vooruit blijven kijken”, weet Evert. “En je moet inzien dat je een doelwit op je rug hebt en dat iedereen je wil verslaan, iedereen wil die nummer één-positie van je afpakken. Niemand voelt enige druk als jouw tegenstander, dus iedereen doet zijn best en speelt vrijuit.”

“Ze moet met haar voeten op de grond blijven staan, haar tempo bepalen, hard blijven werken. Je moet harder werken als je de nummer één bent, want je zegt eigenlijk tegen die mensen: blijf weg, blijf weg, je zit me op de hielen. Maar dat geeft je opponenten ook meer motivatie om je te verslaan. Je moet dus harder werken, blijven verbeteren, emotioneel in balans blijven, jezelf aanpassen, niet achterom kijken en je niet te veel laten afleiden. Dan haal je focus weg van het heden en de toekomst.”

Evert besluit: “Kampioenen doen het goed door in de weken dat ze vrij zijn niet aan tennis te denken. Ik herinner me dat ik naar het strand ging om fijn tijdschriften en boeken te lezen, maar ook naar de film ging, winkelen, en tijd met mijn gezin doorbracht. Even kon ik op deze manier weg zijn van het spel en ik denk dat je tijdens je vrije weken wat van die tijd nodig hebt om de batterij weer op te laden.”

“Dus ik zou tegen Swiatek zeggen: blijf gewoon doen weet je nu ook doet en ook al weet je dat er speelsters de achtervolging op jou inzetten, weet ook dat er een reden is waarom je nummer één bent. Je bent namelijk de beste. Verlies dat niet uit het oog.”

