Je kunt nog zo veel reclame maken, dat wil niet zeggen dat je product een groot succes wordt. Zelfs niet met Kyrgios als uithangbord. Het is altijd feest zodra de Australiër de baan betreedt – erbuiten ook trouwens als hij weer eens een bijzondere uitspraken doet – en in Melbourne lag het er in combinatie met het thuispubliek al helemaal dik bovenop.

Kyrgios in het dubbelspel werkt aanstekelijk, zou je denken, maar Evert legt uit waarom zij dat anders ziet met het oog op de langere termijn. “Mannen spelen tijdens Grand Slams best of five sets en daarom wil niemand dubbelen. Nee sorry, dat is een beetje kattig van mij”, aldus de legende namens Eurosport.

Prioriteit

Evert won tijdens Roland Garros 1974, 1975 en Wimbledon 1976 zowel het enkel- als dubbeltoernooi. “Maar feit is dat het spelen van singles prioriteit heeft en dat de mannen zichzelf willen sparen voor hun zware partijen. Zo denk ik er tenminste over”, vervolgt Evert, die vermoedt dat zelfs de hernieuwde interesse voor het dubbelspel vanwege Kyrgios niet voor een ommezwaai kan zorgen.

“Als Kyrgios meedoet, gaan de kijkcijfers altijd omhoog, toch? Het maakt niet uit of hij in de single of dubbel speelt. Nick is een intrigerend persoon en speelt dynamite tennis. Dat zorgt voor volle tribunes en mooie kijkcijfers.”

Showman

Evert besluit: “Kyrgios voegt veel toe aan welk toernooi dan ook. Hij is een showman. Kyrgios is een geval apart, een populair geval apart. Maar het mooie is dat hij voor extra belangstelling zorgt, zeker vanuit de jongere generatie. En dat is goed, want dat heeft het tennis nodig.”

