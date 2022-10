De Aziaat klom door zijn 'succes' twaalf plaatsen in het klassement en staat sinds vandaag op plek 97 van de wereldranglijst. Met Yibing Wu staat er nog een Chinees net buiten de top 100. De 23-jarige staat momenteel op de 117e plaats. Beide spelers werden onlangs de eerste Chinese mannen die het hoofdtoernooi van de US Open wisten te bereiken.

De meest succesvolle Chinese vrouwenspeelster is Li Na, die in haar carrière twee Grand Slams wist te winnen (Roland Garros in 2011, Australian Open 2014).

Vorige maand kwam Zhang tijdens de US Open nog in actie tegen Tim van Rijthoven. De Chinees kreeg in die eersterondepartij maar liefst zeven matchpoints, maar van Rijthoven poetste alle zeven wedstrijdpunten vakkundig weg, draaide de wedstrijd om en won uiteindelijk in vijf sets.

