De onvrede van Zverev begon nadat een bal door de arbitrage in werd gegeven die volgens Zverev duidelijk uit was. De Duitser begon te mopperen op de umpire en dit werd steeds heftiger. De krachttermen vlogen de umpire om de oren en toen de wedstrijd afgelopen was, werd het nog erger.

Zverev ging richting de hoge stoel en begon deze met zijn racket te bewerken. De umpire wist de klappen te ontwijken, maar de situatie was dreigend. De organisatie van het toernooi van Acapulco besloot de nummer drie van de wereld meteen uit het toernooi te gooien.

Proeftijd

Zverev krijgt nu een proeftijd van een jaar, maar hoeft dus geen wedstrijden te missen . Hij kan deze week gewoon beginnen aan het prestigieuze toernooi van Indian Wells.

Mocht het echter nog een keer misgaan binnen een jaar, dan moet Zverev wel degelijk acht weken lang wegblijven van de tennisbaan.

