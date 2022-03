Zverev werd vorige maand uit het toernooi van Acapulco gezet nadat hij zijn frustraties botvierde op de stoel van de umpire. Met zijn racket mepte hij meermaals op volle kracht tegen de umpirechair, geen eens zo ver verwijderd van de benen van de scheidsrechter.

Zverev werd uit het toernooi gezet en ontving een boete van veertigduizend dollar. Ook raakte hij zijn verdiende punten voor de wereldranglijst en zijn prijzengeld kwijt.

De ATP maakte twee weken na het voorval bekend wat de uiteindelijke straf zou zijn voor de nummer drie van de wereld. Die straf viel mee voor de Duitser: een voorwaardelijke schorsing van acht weken en extra boete van 25.000 dollar.

Kritiek op lichte straf

Vanuit de tenniswereld klonk vanuit verschillende kanten gemor op de lage straf voor de 24-jarige man uit Hamburg. Serena Williams zei dat zij in de gevangenis zou belanden als zij zich zo zou laten gaan. Ook Eurosport-expert Mats Wilander begreep niet waarom de tennisbond niet kiest voor een zwaardere straf : “De ATP had moeten kiezen voor een schorsing van drie tot zes maanden. Iemand zou eerst professionele hulp moeten zoeken voordat hij weer op de tennisbaan kan staan.”

Zverev schaamt zich

Zverev zelf zegt zich behoorlijk te schamen voor het incident. “Het was pijnlijk toen, maar dat is het nu nog steeds. Dat is geen fijn gevoel als ik nu door bijvoorbeeld de kleedkamer loop”, aldus Zverev. “Alleen ieder mens maakt fouten.”

“Ik heb mijn excuses aangeboden, maar ik weet dat dat niet voldoende is. Ik hoop dat de mensen me kunnen vergeven”, zegt Zverev.

De Duitser hoeft in de eerste ronde in Indian Wells niet in actie te komen. Hij heeft een bye voor de eerste wedstrijd. In de tweede ronde speelt hij tegen de winnaar van de partij tussen Mikhail Kukushkin en Tommy Paul.

