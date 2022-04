Dankzij de ribblessure moest Nadal de graveltoernooien van Monte Carlo en Barcelona overslaan. Er werd zelfs gevreesd dat de Spanjaard verre van topfit aan de start van zijn favoriete Roland Garros zou staan. Dat zijn rentree nu al voor begin mei op de planning staat, zal een geruststelling zijn voor de fans van Nadal.

Nadal won Roland Garros al dertien keer en is, mits fit, uiteraard weer torenhoog favoriet op het gemalen baksteen van Parijs. Tegen de Spaanse televisiezender RTVE deed zijn oom en voormalig trainer uit de doeken hoe Nadal zich wil gaan voorbereiden op Roland Garros.

"Rafa heeft me verteld dat hij van plan is om t spelen in Madrid. We hebben nog twee weken om te evalueren of alles volgens plan gaat. Als hij fit is, zal hij spelen", aldus Toni Nadal.

Het Grandslamtoernooi van Parijs kan van groot belang zijn in de wapenwedloop waarin Nadal, Djokovic en Federer momenteel beland zijn. Nadal heeft de leiding met 21 gewonnen Grandslams, maar Federer en Djokovic zitten hem met 20 overwinningen op de hielen. Voor Federer komt Roland Garros nog te vroeg, maar Djokovic zal erop azen om zijn titel te prolongeren om op gelijke hoogte te komen met Nadal.

