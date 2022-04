Swiatek kwam in 2021 als regerend kampioen naar Parijs en dat was niet altijd makkelijk: "Vorig jaar was totaal anders en moeilijker omdat ik de titelverdediger was. Dat was een grote uitdaging. Ik wist niet hoe ik ging reageren en hoe ik daarmee om moest gaan. Ik had nog maar één Grand Slam gewonnen, dus het was raar om de te kloppen vrouw te zijn. Het gaf vooral veel stress buiten de baan en dat was het moeilijkste en meest vermoeiende. Het is dan moeilijk om geen energie te verspillen en om je te focussen op wat er moet gebeuren."

"Tijdens de wedstrijden voelde ik me zoals ik me altijd voelde, maar het was een leerzame ervaring. Nu heb ik zin om Roland Garros te spelen als de nummer 1 van de wereld, maar ik zou niet zeggen dat mijn enthousiasme richting Roland Garros anders is omdat ik nu de nummer 1 ben. Ik heb altijd zin in Roland Garros en het is altijd mijn favoriete toernooi geweest."

Gefrustreerd over teleurstellende Grand Slam-resultaten?

Sinds de winst van Roland Garros in 2020 vielen de resultaten op de vier grootste toernooien wat tegen. Toch voelt Swiatek zich daar niet gefrustreerd over: "Ik ben tevreden omdat ik eerlijk gezegd altijd al wist dat ik mijn spel op hardcourt moest verbeteren. Tijdens de Australian Open had ik een aantal moeilijke wedstrijden en bereikte ik de halve finale. Dat was een goede prestatie. Natuurlijk wil je altijd meer, maar ik was tevreden. Ik ben niet gefrustreerd over mijn prestaties in de Grand Slams."

"Zelfs op Roland Garros vorig jaar speelde ik goed als verdedigend kampioen en dat was genoeg voor me. Ik denk dat ik nu weet hoe ik met de druk om moet gaan in de toekomst. Ik stel vooraf niet een bepaalde ronde op als doel. Ik wil plezier hebben, goed spelen en mijn best doen, maar ik wil niet van mezelf verliezen."

Grote populariteit

In haar thuisland is Swiatek inmiddels mateloos populair. Samen met voetballer Robert Lewandowski is ze de grootste ster van Polen en dat bevalt haar goed: "Het is erg leuk om op die manier naast Robert te staan. Ik kan de opwinding en het feit dat ik populairder word voelen. Mensen herkennen me. Na mijn overwinning op Roland Garros was het lastig om dat te managen, maar nu voel ik me anders. Als ik eerlijk ben, vind ik het leuk. Ik wil tennis populairder maken in mijn land, dus dit is de kans om dat te doen."

"Ik wil mijn populariteit gebruiken om kinderen aan het tennissen te krijgen. Op een dag tot dag basis blijf ik reizen, zodat ik mijn populariteit kan voelen. Ik ben de afgelopen maanden maar vier dagen thuis geweest, maar toen ik voor de Fed Cup in Polen speelde vorige week waren mensen zo enthousiast. Dat is prachtig om te zien."

Mentale begeleiding

Sinds 2019 werkt Swiatek samen met mental coach Daria Abramovicz. Dat is een belangrijke stap geweest, zo vertelt Swiatek: "Het helpt me om mijn hoofd leeg te maken. Sinds de grootse gebeurtenis, toen ik Roland Garros won, heb ik geen tijd gehad om te ontspannen. Het voelde alsof ik altijd iets moest najagen en bezig moest zijn met het volgende seizoen. Toen won ik in Rome en dus waren er opnieuw hoge verwachtingen in aanloop naar Roland Garros en zo ging dat door. Nu ik de nummer 1 van de wereld ben wordt die druk nog eens verdubbeld, dus was er veel werk te doen met Daria."

"Ze is erg behulpzaam en het is noodzakelijk dat mijn team voor me zorgt. Mijn coach regelt mijn tennis en mijn fysio verzorgt mijn lichaam, maar ik heb ook iemand nodig die er voor me is als ik wil praten. Ik wil genieten van mijn leven op de Tour, dus probeer ik het altijd licht te houden."

